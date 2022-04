Estágio e trainee: B3, Vivara, Huawei e mais empresas com vagas abertas

Após ser testado na Finlândia, um modelo de trabalho de 32 horas semanais em apenas quatro dias está em pauta na Assembleia Legislativa da Califórnia e patrocinado pela deputada estadual do Partido Democrata, Cristina Garcia.

Veja também:

Catho tem 20 mil vagas em tecnologia com salários de até R$ 20 mil

Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no Ranking Negócios em Expansão 2022

As lições do funcionário mais antigo do mundo para sua carreira

Até o final desta semana a proposta deverá ser discutida no plenário do estado americano. Só a partir desse momento poderá começar o verdadeiro processo legislativo, que vai decidir se medida pode efetivamente tornar-se realidade.

Uma pesquisa realizada pela empresa Jefferies mostrou que 80% dos jovens americanos de 22 a 35 anos apoiam uma semana de trabalho de quatro dias.

Quanto aos 20% restantes: Apenas 3% disseram ser contra uma semana mais curta e 17% foram “neutros”.

Embora a proposta esteja em discussão apenas na Califórnia, essa nova ideia de remodelar o esquema de trabalho pode chegar a outros países. Enquanto isso não se torna realidade, jovens manterão suas jornadas de 30h semanais (em caso de estágio) ou 40h por semana, no caso de trainees.

Para quem está na graduação ou é recém-graduado, diversas empresas têm programas abertos. E outras fecham os programas logo nos próximos dias! Confira abaixo as companhias que abriram programas de estágio e trainee.

Abril

Banco Original – estágio

O programa abre oportunidades para estudantes que tenham interesse em se desenvolverem profissionalmente em uma empresa sólida, inovadora e em franco crescimento, que estejam cursando graduação, com formação a partir de julho de 2023, sem restrição de curso. Com cerca de 12 vagas em diferentes verticais do Banco.

Salário: R$ 2.700,00, vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, 13º salário, plano de saúde e seguro de vida

Inscrições: até 25 de abril pelo site

O Google abre neste mês vagas de estágio para os times de negócios e tecnologia. As novas turmas de estagiários vão atuar no modelo híbrido nos escritório de São Paulo e Belo Horizonte.

No estágio de engenharia, as pessoas candidatas devem cursar bacharelado, mestrado ou doutorado em Ciência da Computação ou área técnica relacionada. Para a área de negócios, podem se inscrever estudantes de qualquer curso de graduação. Só é necessário que estejam cursando o último ano.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 25 de abril pelo sites a seguir.

RD Station – estágio

A RD Station, empresa brasileira de softwares, está com vagas abertas para o seu programa de estágio.

Com duração de seis meses, o projeto é dividido em três etapas, sendo a primeira direcionada para a imersão pela cultura da empresa, estratégia e tecnologia; a segunda parte é voltada para que os estagiários conheçam as lideranças e especialistas das áreas, além do dia a dia dos RDoers, e a terceira, é focada na condução de projeto ou iniciativa com treinamentos e mentorias técnica e de carreira.

Para participar do programa é preciso estar cursando ensino superior, com previsão de conclusão entre julho de 2023 e dezembro de 2024, disponibilidade de 30 horas semanais e interesse em empresas SaaS.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 26 pelo site oficial

Para o programa de 2022, a companhia está com 22 vagas de emprego abertas. Para o nível técnico, o Metro procura estudantes nas áreas de administração, Nutrição e Eventos. Já para o nível superior, estudantes de diversos cursos podem se inscrever.

Salário: Nível Técnico é de R$7,50 por hora; Nível Superior é de R$8,50 por hora

Inscrições: até 28 de abril pelo site

Huawei – estágio

A Huawei Brasil está com cerca de 50 vagas abertas para estudantes de todo o Brasil que desejam participar do treinamento na empresa, com possibilidades de efetivação e plano de carreira para o futuro. O programa de estágio da empresa é aberto todos os meses.

Os candidatos devem ter graduação prevista para junho de 2023 e janeiro de 2024, disponibilidade para estagiar presencialmente na cidade da vaga e jornada de trabalho de 6 horas no horário comercial, além de boa comunicação em inglês.

O Programa de Estágio da Huawei oferece acesso à Universidade Corporativa, que disponibiliza todos os treinamentos necessários, e constante intercâmbio cultural global, principalmente com países da América Latina e a China.

Inscrições: até o final de abril no link.

Salário: não informado.

A montadora Ford anuncia a abertura do seu segundo Programa de Estágio de 2022 para estudantes de São Paulo e Bahia. São 50 vagas de estágio disponíveis em São Paulo, Tatuí (SP), Salvador e Camaçari (BA) para diversos times diferentes da companhia.

É preciso que o candidato tenha disponibilidade de estagiar por 6h por dia e resida em São Paulo (SP) e Salvador (BA), e suas respectivas regiões metropolitanas. O início das atividades será em julho deste ano.

Salário: não informado

Inscrições: até 29 de abril pelo site

Maio

O programa é voltado para recém-formados de qualquer curso e que desejam construir uma carreira de liderança na empresa. Para se inscrever, não é necessário ter experiência prévia. Profissionais de qualquer área de formação ou universidade que se formaram entre dezembro de 2019 a dezembro de 2021 podem se candidatar.

Salário: não informado

Inscrições: até 1 de maio pelo site

A multinacional americana Cargill anuncia a abertura do seu Programa de Estágio 2022. Ao todo, a companhia está com 192 vagas abertas para estudantes de graduação do país. O programa, que pode ter duração de seis meses a dois anos, busca estudantes das áreas de Exatas, Humanas e Biológicas. O único requisito é que o candidato esteja devidamente matriculado em uma instituição de ensino superior nacional.

Salário: não informado.

Inscrições: até 2 de maio pelo site

Bradesco Seguros – trainee

As vagas são focadas na área de ciência de dados e pedem conhecimento em Python, R, SAS e SQL. É necessário estar cursando ensino superior ter formatura entre julho de 2020 até dezembro de 2022. Alunos do curso de tecnólog também podem se inscrever, tendo formatura entre julho de 2020 e dezembro de 2021.

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de maio pelo site

Klabin - estágio

A Klabin, está em busca de 93 estudantes para os seus dois programas de estágio: o Geração K e o Integra Klabin.

Para participar do Geração K o jovem precisa estar cursando a partir do 2° ano de qualquer curso superior, com disponibilidade de no mínimo 6 horas diárias ou 30 horas por semana para atuar em Angatuba-SP, Goiana-PE, Jundiaí-SP, Otacílio Costa-SC, Piracicaba-SP, São Paulo-SP e Telêmaco Borba-PR.

Salário: De R$1.230 a R$1.927

Inscrições: até 8 de maio pelo site

Tereos - estágio

A Tereos, uma das empresas líderes em produção de açúcar e etanol no país, está com as inscrições abertas para o programa de estágio Jovens Talentos 2022. São cerca de 120 vagas voltadas para estudantes do ensino superior.

As vagas são destinadas para estudantes dos cursos de Administração, Agronomia, Ciências da Computação, Comércio Exterior, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharias Agronômica ou Agrícola, Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental, Engenharia da Computação, Engenharias Elétrica ou Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Psicologia, Publicidade, Comunicação, Relações Internacionais, Tecnologia da Informação, Química e Nutrição, além de cursos afins.

Salário: Não informado

Inscrições: até 20 de maio pelo site

Scania - estágio

A Scania Latin America está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2022 para estudantes de nível superior ou técnico. Para participar, os estudantes precisam ter disponibilidade de, no mínimo, quatro (4) horas diárias e 20 horas semanais.

As vagas são para alunos das áreas de Administração, Comércio Exterior, Comunicação e Jornalismo, Direito, Economia e Ciências Contábeis, Engenharias, Gastronomia, Marketing, Nutrição, Psicologia e Sistema da Informação, além dos cursos técnicos de Cozinha, Logística e Mecânico/ Mecatrônica. Cursos correlatos também serão aceitos.

Salário: de R$ 901 a R$ 1.820

Inscrições: até 27 de maio pelo site

Bradesco Seguros – trainee expert

Vagas em diversas áreas da empresa para recém-formados em cursos de exatas, tecnologia, administração e áreas correlatas, concluídos entre 2017 e 2021. O inglês será um diferencial.

Salário: não informado

Inscrições: até 27 de maio pelo site

Santander – estágio

O Santander está com vagas abertas para o Programa de Estágio Santander 2022. As vagas são para todo o Brasil e vale qualquer curso, mas a pessoa interessada deve estar cursando do segundo período em diante. O objetivo é preparar estagiárias (os) para os segmentos bancário e de mercado financeiro.

Assistência médica, bolsa auxílio e vales de refeição e transporte são alguns dos benefícios.

Salário: não informado

Inscrições: até o final de maio site

Lily – estágio

A Lilly, empresa de medicamentos, está com 10 vagas abertas para o primeiro ciclo do seu programa de estágio em 2022. Estagiárias (os) vão atuar nas áreas de atendimento ao paciente, marketing, assuntos regulatórios, finanças e farmácia, entre outros. Podem se candidatar alunos com previsão de conclusão a partir de junho de 2024

Além da bolsa auxílio, assistência médica, alguns benefícios são home office, vale-transporte e restaurante interno, entre outros.

Salário: não informado

Inscrições: até o final de maio site

Sem data definida

Cultura Inglesa – estágio

A Cultura Inglesa, rede brasileira de escolas de inglês, está com vagas abertas para seu programa de estágio. Jovens que cursem Letras, Pedagogia e correlatas, com previsão de formatura entre dezembro/22 e dezembro/24, podem se inscrever.

Salário: não informado

Inscrições: pela página da vaga

Vivara – estágio

A Vivara, uma das maiores rede de joalherias do Brasil, lança o primeiro programa de estágio da companhia. O programa oferece 10 vagas e, para se inscrever, os interessados devem concluir o curso superior entre julho/2023 e julho/2024. As vagas serão destinadas às áreas: Comercial, Marketing, Planejamento Estratégico, Gente e Gestão, Produto e Fábrica, sendo a última para Manaus e as demais para São Paulo. Os candidatos selecionados irão iniciar o estágio em julho de 2022.

O programa de estágio da Vivara oferece benefícios como assistência médica, odontológica, VR, VT e seguro de vida, além de desconto em produtos, Gympass e apoio psicológico, financeiro e jurídico.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do programa

B3 – estágio

A B3, a bolsa de valores do Brasil, está em busca de estagiários para diversas vagas. É necessário que o estudante esteja matriculado em uma instituição de ensino superior, tenha disponibilidade para trabalhar 6h diárias e possa ter 1 ou 2 anos disponíveis para estagiar.

Conhecimento na língua inglesa não é obrigatório, mas será tratado como um diferencial para a posição.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do programa

ISBET (Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento) – aprendiz e estágio

São 640 vagas para estudantes de nível médio, técnico e superior de diversos cursos. Há oportunidade para auxiliar administrativo, publicidade e propaganda, enfermagem, ciências contábeis, engenharia civil, dentre outros.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do instituto

Neoenergia – estágio

O novo processo terá vagas constantemente e o recrutamento será realizado com foco em cada uma delas. Além de inscrever o currículo nas vagas, os estudantes universitários de diversas áreas podem criar alertas para as áreas desejadas.

O estudante que se inscrever no Programa de Estágio estará disponibilizando o seu currículo para mais de 20 recrutadores espalhados em todo o país e com vagas em diversas áreas.

Salário: além da bolsa auxílio, os benefícios incluem programa de idiomas, programa de desenvolvimento e auxílio para atividade física

Inscrições: o ano todo pelo site

As vagas são para atuar nos segmentos automotivo, agronegócio, químico, tintas Suvinil e na área corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de agronomia e engenharia agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

KPMG – trainee

Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: R$ 2.300,00

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de ciências contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio



Durante todo o ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

Fapes – estágio



O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de administração, comunicação, contabilidade, direito, economia e sistemas de informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.