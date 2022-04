Americanas abre vagas de trainee com home office

A Americanas S.A., nova companhia que une as operações da Lojas Americanas e B2W Digital, abriu as inscrições nesta sexta-feira, 1, para seu programa de trainee 2022.

Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no Ranking Negócios em Expansão 2022

O programa é voltado para recém-formados de qualquer curso e que desejam construir uma carreira de liderança na empresa.

Flávia Picanço, gerente executiva de Gente da Americanas S.A e ex-trainee, conta que essa é a oportunidade para experimentar na prática como funciona um negócio multiplataformas.

“É uma jornada longa, intensa, e que demanda gente com muita garra e vontade de fazer acontecer. E o mais importante: é preciso querer somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas, nosso maior propósito aqui”, diz.

Para se inscrever, não é necessário ter experiência prévia. Profissionais de qualquer área de formação ou universidade que se formaram entre dezembro de 2019 a dezembro de 2021 podem se candidatar.

Com o trabalho no modelo remoto, também é possível que candidatos de qualquer estado brasileiro possam participar do programa. O processo seletivo será totalmente online.

O programa terá duração de um ano e os trainees vão passar por diversas áreas da companhia, como sustentabilidade, tecnologia, gente e gestão, marketing e comunicação, comercial, entre outras.

Com o objetivo de formar novas lideranças, a empresa vai oferecer treinamentos pela universidade corporativa sobre gestão, primeira liderança, técnicas de negociação e certificação Green Belt (Lean Six Sigma), que prepara profissionais para solução de problemas, tomadas de decisão, análise e otimização de processos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de maio pelo site.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.