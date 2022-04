Catho tem 20 mil vagas em tecnologia com salários de até R$ 20 mil

É programador e buscar por uma vaga com trabalho remoto? Um levantamento da plataforma de oportunidades mostra que existem mais de 20 mil vagas para tecnologia disponíveis para profissionais de todo o Brasil.

A maior parte das vagas é para a contratação de programadores. São mais de 4 mil vagas somente para esse cargo.

Os cinco cargos e salários de tecnologia com a maior demanda

1. Programador Java

Salário: de R$1.500,00 até R$5.600,00

2. Programador Front-end

Salário: de R$2.500,00 até R$6.500,00

3. Programador Back-end

Salário: de R$3.000,00 até R$6.800,00

4. Programador .NET

Salário: de R$1.250,00 até R$5.600,00

5. Programador PHP

Salário: de R$1.250,00 até R$4.400,00

Segundo a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), o Brasil já tem mais de 100 mil vagas de emprego abertas, sem profissionais para preenchê-las. Até 2025, pode ser acumulado um déficit de 797 mil profissionais.

Entre as vagas disponíveis na Catho, os salários podem variar de R$ 500 até R$ 20 mil. Existes oportunidades desde posições iniciais como estágios, assistentes e auxiliares até os mais altos como coordenadores, gerentes e diretores.

Confira as vagas abertas aqui.

Além das vagas em diversas empresas, a própria Catho está recrutando pessoas para reforçar seu time de tecnologia. A empresa também anunciou neste mês que irá manter suas operações em home office definitivo.

Alinhado com essa transição definitiva para o trabalho remoto, a Catho anuncia que possui 22 vagas de emprego para o seu time de tecnologia. As vagas são para candidatos de todo Brasil.

As inscrições para o processo seletivo da Catho podem ser feitas no site oficial da empresa.

