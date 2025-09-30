Especialistas revelam como CEOs devem usar IA para não perder relevância

A Inteligência Artificial é destaque em todas as discussões corporativas, mas líderes ainda têm dúvidas sobre como aproveitá-la de forma eficaz. Dois líderes de experientes, Anthony Scriffignano, cientista de dados sênior no Stimson Center e ex-chefe de ciência de dados da Dun & Bradstreet, e Inderpal Bhandari, fundador da Virtual Gold e ex-diretor global de dados da IBM, apontam prioridades essenciais para gestores que avaliam oportunidades e riscos da IA.

Não trate IA apenas como marketing

Segundo Scriffignano, falar sobre IA não é suficiente. “O desafio dos líderes é entender como as competências que nos trouxeram até aqui diferem das habilidades necessárias no futuro, quando tudo se tornará acessível e descobrível.”

Bhandari destaca que a IA deve ser vista como assistente na tomada de decisões. “Um assistente capaz de identificar padrões ocultos e dados, mas também de gerar insights criativos.”

Considere o contexto da indústria

Scriffignano alerta que o investimento em IA depende do setor e da maturidade da indústria. Em mercados emergentes, investir cedo pode ser vantajoso. Já em setores maduros, iniciativas equivocadas podem gerar custos altos e oportunidades perdidas.

“Se você introduz uma solução que os clientes adoram, mas não consegue manter, os custos se acumulam. É preciso avaliar seu posicionamento, custos e o nível de disrupção no setor.”

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Avalie riscos e retorno além do ROI tradicional

Os líderes devem considerar riscos como uso indevido, apropriação inadequada e mal aplicação da tecnologia. Segundo Bhandari, a IA pode alterar a natureza do trabalho e das empresas, exigindo métricas que vão além do retorno financeiro imediato.

Scriffignano completa: “o custo de não agir é difícil de medir, mas inclui marginalização, perda de vantagem competitiva e irrelevância crescente.”

Tranquilize e engaje funcionários

Scriffignano reforça a importância de abordar preocupações internas. “Mudanças significativas exigem transparência. Líderes devem mostrar como a IA libera tempo para tarefas estratégicas e melhora funções que a empresa não conseguiria contratar para suprir.”

Em resumo, o uso eficaz de IA exige compreensão estratégica, avaliação de riscos, visão de longo prazo e comunicação clara com equipes para garantir que a tecnologia agregue valor real, sem gerar desalinhamentos internos ou desperdício de recursos.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga