5 maneiras de usar a IA para se destacar no trabalho

O Researcher, um novo agente de IA no Microsoft 365 Copilot, atua como um assistente de pesquisa, principalmente para quem lida com uma vasta gama de informações no trabalho.

Ele pode analisar grandes volumes de dados internos e externos, como e-mails, anotações de reuniões, documentos de trabalho, artigos de notícias e blogs do setor, para gerar relatórios abrangentes em minutos, tarefas que normalmente levariam horas ou até semanas. Assim como outras ferramentas, o Researcher é projetado para fornecer análises profundas e respostas contextualizadas, a partir de capacidades avançadas de raciocínio.

Principais usos do Researcher

A empresa destaca que as possibilidades são várias, principalmente para profissões específicas. Até porque, para aproveitar o melhor da solução, o conhecimento em IA é importante. Entretanto, alguns dos usos mais comuns dessa ferramenta no trabalho são:

Preparação para apresentações e reuniões importantes: o Researcher pode compilar informações relevantes de interações anteriores com clientes, dados financeiros públicos e tendências do setor, e assim, fornecer detalhes aprofundados para uma apresentação bem-informada; Desenvolvimento de estratégias de longo prazo: ao analisar dados internos e externos, ode ajudar na avaliação de diferentes estratégias de investimento, principalmente para identificar oportunidades e riscos potenciais; Criação de relatórios executivos: a ferramenta sintetiza informações complexas em relatórios claros e concisos, o que facilita a comunicação de resultados e recomendações para a líderes, por exemplo; Apoio à inovação e desenvolvimento de produtos: capaz feedback de clientes, dados de mercado e tendências tecnológicas, a IA auxilia na identificação de oportunidades para novos produtos ou melhorias em produtos existentes; Análise de concorrência: outra função da ferramenta é a de analisar atividades de concorrentes, como lançamentos de produtos, estratégias de marketing e desempenho financeiro, fornecendo insights para ajustar estratégias empresariais;

O Researcher está disponível para usuários com licenças do Microsoft 365 Copilot e pode ser acessado por meio do Copilot Chat. Ele utiliza dados aos quais o usuário tem acesso, respeitando as políticas de segurança e privacidade da organização. Para desbloquear todo o potencial da solução e navegá-la com maior facilidade, conhecimentos em IA ajudam.

