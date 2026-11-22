O Brasil é, hoje, o segundo país no mundo com o maior número de casos de burnout, atrás apenas do Japão, segundo a International Stress Management Association (ISMA-BR). Em 2023, o esgotamento mental e a ansiedade geraram mais de 280 mil afastamentos do trabalho, de acordo com o Ministério da Previdência Social. O debate corporativo, no entanto, ainda trata a saúde mental como uma questão médica pontual, mascarando o verdadeiro impacto do adoecimento no balanço financeiro.

Para Dasho Karma Ura, um dos arquitetos do índice de Felicidade Interna Bruta (FIB) no Butão, a exaustão dos trabalhadores é o sintoma microscópico de um erro macroeconômico. Governos e empresas calibram suas decisões com base no Produto Interno Bruto (PIB) e no crescimento imediato, ignorando que essa expansão cega sacrifica o bem-estar físico e psicológico de quem produz.

Quem traduz essa filosofia oriental em prejuízo contábil é Pedro Lins, sócio da GNH for ESG e especialista na aplicação da FIB (Felicidade Interna Bruta) em empresas . Ele aponta que a ausência de propósito e liderança destrói as mentes dos trabalhadores e gera rombos insustentáveis no caixa, manifestando-se silenciosamente em dois indicadores: rotatividade (turnover) e faltas no trabalho.

A crise do “Para quê?” e o ralo financeiro

De acordo com Lins, o estresse no trabalho é desencadeado por uma crise de sentido. O mercado falha em responder à pergunta essencial: "Para quê estou produzindo isto?". Ele resgata uma analogia clássica: se dois homens quebram rochas, um pode achar que faz um trabalho inútil, enquanto o outro não sente o mesmo peso por saber que aquela pedra será a base de uma catedral. Quando não há clareza, o trabalho se torna vazio e o esgotamento é imediato.

Na ponta do lápis, o consultor exemplifica como essa falta de sentido custa caro. Em um projeto de mensuração recente em uma cooperativa financeira de 2.500 funcionários, a taxa de rotatividade batia 14% ao ano. O custo operacional para repor essas dezenas de profissionais gerou uma perda documentada de 2,5 milhões de reais.

Em corporações maiores, o rombo é bilionário. Lins cita um dos maiores bancos atuantes no Brasil, com 85 mil trabalhadores e uma taxa de ausências de 4,5%. Ao isolar as cerca de 7 milhões de horas não trabalhadas e multiplicar pelo custo da hora da instituição (cerca de 200 reais), a perda da corporação atingiu a marca de 1,4 bilhão de reais em apenas um ano. O mesmo princípio de desperdício, aponta ele, aplica-se a perdas materiais estruturais ignoradas pelos diretores, como centenas de caçambas de entulho descartadas mensalmente na construção civil fluminense.

Liderança desconectada e a pausa produtiva

Para Ura, o diagnóstico da FIB aponta diretamente para a estrutura executiva. Muitos gestores emitem demandas irrazoáveis e inatingíveis, empurrando os times para o colapso nervoso. O resultado é uma epidemia de "apagão mental", onde a equipe entra em distração permanente como mecanismo de defesa biológica.

Segundo o pesquisador butanês, a rotina corporativa sequestra a mente a tal ponto que os trabalhadores perdem a conexão com o próprio corpo, esquecendo a percepção física básica — das pernas aos joelhos. Na prática, essa sobrecarga se traduz na sensação de um corpo permanentemente inflamado e na interrupção do sono. Para quebrar esse ciclo, Ura defende uma reorientação real de atenção e energia: trazer a consciência de volta primeiro para o corpo, depois para a respiração e, por fim, para os próprios pensamentos, criando um distanciamento mental efetivo em relação às pressões do expediente.

Enquanto os líderes tratarem o corpo de seus colaboradores como estoques infinitos de energia sob a desculpa da "falta de tempo", alerta o pesquisador, as empresas operarão sob a mesma falha estrutural do PIB global: acumulando dinheiro no topo a um custo moral e financeiro insustentável para a base.