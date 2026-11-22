Uma vaga de gerência é aberta, mas exige conhecimentos financeiros que o candidato ainda não domina. Poucos meses depois, surge a oportunidade de liderar um projeto maior, desta vez com necessidade de experiência em gestão de equipes.

O profissional continua empregado, mas percebe que sua preparação não acompanha as responsabilidades que deseja assumir.

Situações assim mostram que o custo de adiar uma capacitação pode ser um erro.

A dificuldade é que as possíveis perdas são menos visíveis do que o valor de uma matrícula, o que pode influenciar a decisão de postergar os estudos.

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Quanto custa perder uma oportunidade de promoção?

Na economia, o conceito de custo de oportunidade representa o benefício de uma alternativa que foi deixada de lado ao escolher outro caminho.

Aplicado à carreira, esse raciocínio permite avaliar o impacto financeiro de permanecer em uma posição quando existe a possibilidade de disputar cargos mais bem remunerados.

Considere um exemplo hipotético: um profissional recebe R$ 8 mil mensais e pretende alcançar uma função que paga R$ 10 mil.

Caso uma promoção ocorresse 12 meses antes, a diferença salarial acumulada seria de R$ 24 mil, desconsiderando benefícios, impostos e remunerações adicionais.

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O que as pesquisas dizem sobre qualificação e salários?

O relatório Trends in Adult Learning, publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 2025, identificou uma associação entre participação em atividades de formação e remunerações mais elevadas.

O levantamento também mostrou que melhorar o desempenho profissional e ampliar as possibilidades de emprego estão entre os principais motivos para adultos buscarem capacitação.

Por que tantos profissionais adiam os estudos?

Um levantamento da OCDE divulgado em 2026 identificou que aproximadamente um em cada quatro adultos enfrenta obstáculos para participar de atividades de capacitação.

Entre aqueles que não realizaram treinamentos no período analisado, a falta de tempo devido ao trabalho apareceu como a principal barreira, mencionada por 29%.

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Responsabilidades familiares e custos financeiros também dificultam a participação.

Para profissionais que ocupam funções de liderança, conciliar estudos com uma rotina de responsabilidades pode exigir reorganização da agenda e escolha de formatos compatíveis com sua disponibilidade.

Como avaliar se vale a pena investir agora?

Antes da matrícula, é importante identificar quais conhecimentos estão limitando o acesso às oportunidades desejadas.

A análise deve considerar requisitos de vagas, competências exigidas para promoções internas e dificuldades encontradas no exercício das responsabilidades atuais.

O investimento precisa incluir mensalidades, materiais e tempo de dedicação, comparados aos benefícios profissionais que a formação pode proporcionar.

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Adiar a capacitação também pode ser uma escolha adequada quando não existe um objetivo claro de desenvolvimento.