Aos 12 anos, Roberto Cortes precisou trocar parte da rotina escolar pelo trabalho. Depois de perder o pai ainda na infância, começou a ajudar a mãe no sustento da família. Durante o dia, trabalhava como contínuo externo (função hoje conhecida como office boy) no Banco Mercantil de São Paulo. À noite, estudava.

Quase seis décadas depois, aquele menino que entregava documentos e cumpria tarefas nas ruas de São Paulo ocupa uma das posições mais importantes da indústria automobilística brasileira.

Há quase 30 anos, Cortes está no comando da Volkswagen Caminhões e Ônibus, fabricante que produz cerca de 40 mil caminhões por ano no Brasil e exporta veículos para mais de 30 países.

Formado em Economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, o executivo construiu uma trajetória que passou pelo mercado financeiro, pela Gessy Lever, pela Engesa e por grandes montadoras, até chegar à presidência da Volkswagen Caminhões e Ônibus em 2000. São quase três décadas na montadora e 60 anos no mercado de trabalho!

O caminho até o topo, no entanto, não foi marcado apenas por promoções e resultados financeiros. Cortes afirma ter enfrentado mais de 20 crises econômicas ao longo da carreira, além de mudanças tecnológicas, transformações no mercado de trabalho e desafios na gestão de pessoas, como a NR-1 e o fim da escala 6x1 neste ano.

Mesmo depois de tantos anos na liderança, ele reconhece que algumas das lições mais importantes chegaram tarde.

"Uma coisa de que me arrependo de não ter utilizado o suficiente foi saber ouvir", afirma Cortes, em entrevista ao De Frente com CEO, da EXAME.

Segundo o executivo, a experiência mostrou que liderar não significa necessariamente ter todas as respostas — e que colegas e subordinados podem saber mais do que seus próprios chefes.

Ao olhar para a trajetória que começou aos 12 anos, Cortes compartilha cinco conselhos que daria à sua versão mais jovem e que, segundo ele, continuam orientando suas decisões profissionais.

1. Faça sempre mais e melhor do que no dia anterior

Mesmo depois de quase 60 anos de trabalho, Cortes afirma que continua seguindo uma regra que aprendeu ao longo da carreira: não se acomodar com os resultados alcançados.

Para o executivo, a evolução profissional não depende apenas de grandes mudanças de cargo ou de oportunidades extraordinárias. Ela também acontece nas pequenas melhorias realizadas diariamente.

"Cada dia eu busco fazer mais e melhor do que fiz no dia anterior. Ou seja, nada é suficiente para mim", afirma.

A filosofia, segundo ele, ajuda a manter a motivação mesmo depois de décadas ocupando a mesma posição de liderança.

"Eu acordo de manhã já sabendo que naquele dia tenho que fazer um pouquinho a mais do que fiz no dia anterior. Tenho que fazer um pouco melhor, e isso faz com que eu cresça, aprenda, estude e me esforce."

Para Cortes, a busca constante por evolução cria um ciclo de aprendizado que não termina quando o profissional chega à presidência de uma empresa.

2. Estude todos os dias para estar preparado quando a oportunidade aparecer

A segunda lição está diretamente relacionada à trajetória pessoal do executivo.

Quando começou a trabalhar, aos 12 anos, Cortes precisou conciliar o emprego com os estudos noturnos. O hábito permaneceu durante praticamente toda a vida profissional.

"Minha vida inteira eu trabalhei de dia e estudei à noite. Aliás, é uma prática que faço até hoje: me educar sempre", afirma.

O interesse pela economia surgiu em um período de grandes desafios macroeconômicos no Brasil. Ao longo da carreira, Cortes se especializou em análise de balanços em mercados inflacionários, conhecimento que passou a utilizar também em operações internacionais.

Segundo ele, essa especialização ajudou a chamar a atenção de empresas multinacionais e abriu portas para novas responsabilidades.

A principal lição é que a preparação precisa acontecer antes de uma promoção ou oportunidade de emprego, e não apenas depois dela.

"A gente precisa estar preparado para quando as oportunidades aparecerem. Para isso, você precisa estudar todo dia, para que amanhã, quando aparecer uma oportunidade, esteja pronto para exercer aquela função", afirma.

3. Cerque-se de pessoas boas e aprenda a ouvi-las

Depois de décadas liderando equipes, Cortes reconhece que uma das habilidades mais importantes para um gestor também foi uma das que demorou mais para desenvolver: a capacidade de ouvir.

O executivo afirma que, no início da carreira, nem sempre valorizava suficientemente o conhecimento de outros profissionais.

"Eu acho que isso é um problema de alguns jovens. Acham que sabem muito e, com o passar do tempo, você conclui que colegas ou subordinados muitas vezes sabem mais do que você", diz.

Para ele, ouvir pessoas com diferentes experiências é uma maneira de ampliar o próprio conhecimento e melhorar a tomada de decisões.

"Essa é uma forma muito grande de aumentar o seu conhecimento. É algo que eu gostaria de ter aprendido há 30 anos. Aprendi mais recentemente, infelizmente."

A importância das pessoas também aparece nos critérios que utiliza para avaliar profissionais que desejam assumir posições de liderança.

Cortes destaca quatro características que considera fundamentais: boa formação acadêmica, capacidade de trabalhar com pessoas, ambição e ética.

"Tenho que sentir que ele tem uma boa base acadêmica, que gosta de trabalhar com pessoas, que é ambicioso e que é ético. Esses quatro fatores, para mim, são primordiais", afirma.

Na avaliação do executivo, a formação não precisa necessariamente ter sido obtida em uma instituição específica, no Brasil ou no exterior. O importante é que o profissional tenha uma base sólida para exercer suas responsabilidades.

4. Pense grande: o esforço pode ser o mesmo

Desde jovem, Cortes tinha o objetivo de chegar à presidência de uma empresa.

Para isso, adotou uma estratégia: observar profissionais que já ocupavam as posições às quais desejava chegar.

"Eu sempre tive como filosofia escolher role models. E os modelos que eu escolhia, para o bem ou para o mal, sempre foram CEOs", afirma.

Ele conta que observava como esses executivos se comportavam diante de problemas, reagiam às dificuldades e tomavam decisões.

"Eu olhava e falava: quero ser que nem ele. Então observava como ele agia, como reagia aos problemas, como encarava os problemas."

Embora imaginasse que poderia chegar ao comando de uma companhia, Cortes não esperava necessariamente construir sua carreira no setor de caminhões e ônibus.

Como começou no mercado financeiro, acreditava que seu futuro estaria em um banco ou em uma empresa de bens de consumo.

A identificação com a indústria automobilística mudou esses planos.

Hoje, uma das recomendações que faz aos profissionais é não limitar as próprias ambições antes mesmo de tentar alcançá-las.

"É muito importante pensar grande. Dá o mesmo trabalho pensar pequeno e pensar grande. Então, pensar grande é sempre bom", afirma.

Roberto Cortes, presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus: "O Brasil também não é um país para amadores. Geralmente, o profissional que se sai bem aqui se sai bem em qualquer lugar do mundo" (Leandro Fonseca /Exame)

5. Não desista diante das dificuldades

Ao longo de quase seis décadas de trabalho, Cortes afirma ter atravessado mais de 20 crises econômicas.

Entre todas elas, considera a pandemia de covid-19 uma das mais difíceis, especialmente porque a indústria de transporte precisava continuar funcionando em um período de restrições à circulação de pessoas.

Para enfrentar esses momentos, o executivo diz ter aprendido a manter a calma e tratar as crises como desafios que exigem decisões práticas.

"A única certeza que a gente tem quando está numa crise é que ela vai acabar. Então, você precisa trabalhar para minimizar os efeitos e tomar as medidas corretivas", afirma.

A capacidade de persistir também está entre os cinco conselhos que daria a si mesmo aos 12 anos.

"Na vida, a gente tem dificuldades, tem alegrias e tristezas. Precisa saber que nem sempre você tem o melhor. Algumas vezes vive o pior, mas nunca pode desistir."

Cortes resume essa filosofia em uma expressão em inglês: never give up, ou nunca desista.

O conselho também se conecta a uma orientação que recebeu de um antigo chefe e que continua utilizando na presidência da Volkswagen.

"A melhor resposta é o trabalho", afirma.

Segundo ele, diante de uma dificuldade ou de um resultado abaixo do esperado, a reação do profissional deve ser demonstrada por suas ações.

"Não adianta reclamar. Se você tem alguma obrigação, é mostrar que reagiu a uma adversidade através do trabalho."

O que quase 30 anos como CEO ensinaram sobre liderança

A trajetória de Cortes também foi marcada por mudanças na maneira como as empresas trabalham.

Quando começou a carreira, o Brasil enfrentava períodos de inflação elevada e o conhecimento técnico em finanças era um diferencial importante para profissionais que desejavam crescer.

Hoje, a indústria automobilística passa por uma transformação impulsionada pela inteligência artificial, pela eletrificação e pela chegada de novos concorrentes internacionais.

Na Volkswagen Caminhões e Ônibus, segundo o executivo, a inteligência artificial já é utilizada no desenvolvimento de produtos, na produção e nas operações administrativas.

Para Cortes, acompanhar essas transformações exige que os profissionais continuem aprendendo, independentemente da idade ou do cargo.

Mas existe uma característica que, na avaliação dele, permanece essencial para quem deseja liderar: saber trabalhar com pessoas.

O executivo também acredita que a experiência de atuar no Brasil pode preparar profissionais para desafios internacionais.

"O Brasil também não é um país para amadores. Geralmente, o profissional que se sai bem aqui se sai bem em qualquer lugar do mundo", afirma.

Veja a entrevista completa no Youtube da EXAME: