O presidente americano, Donald Trump, sancionou na sexta-feira, 20, a Lei dos Centavos Comuns, que encerra oficialmente a produção da moeda de um centavo de dólar, o "penny". A cunhagem de cada unidade custava quase 4 centavos de dólar (R$ 0,24). O projeto foi aprovado em setembro sem oposição na Câmara dos Representantes nem no Senado.

A lei determina que o Departamento do Tesouro interrompa a cunhagem, com exceção de edições especiais para colecionadores. Na prática, a produção já havia sido encerrada em 12 de novembro de 2025.

O que diz a lei

A deputada Lisa McClain, republicana de Michigan e uma das autoras do projeto, afirmou em comunicado que o custo desproporcional da moeda era sinal de que "há algo errado". A senadora Cynthia Lummis, republicana de Wyoming e coautora, disse: "modernizamos nosso sistema de moedas".

A nova lei também formaliza as orientações do Tesouro sobre arredondamento e abre caminho para o uso de materiais mais baratos na moeda de 5 centavos, cuja fabricação custa quase 14 centavos (R$ 0,83).

Do anúncio ao fim da produção

Os planos de Trump para eliminar a moeda foram anunciados na Truth Social em 9 de fevereiro de 2025. "Há tempo demais os Estados Unidos cunham moedas de 1 centavo que literalmente nos custam mais de 2 centavos", escreveu. "Isso é um desperdício enorme!"

A discussão é antiga. Durante décadas, parlamentares defenderam retirar a moeda de circulação, sobretudo pelos transtornos que ela causava. Em 1989, quando havia proposta para eliminá-la, o The New York Times escreveu que ela era vista como "anacrônica e incômoda". Lobistas da indústria do zinco reagiram. Segundo o Tesouro, o custo de produção só ultrapassou o valor da moeda há cerca de uma década.

Em 12 de novembro de 2025, a Casa da Moeda dos EUA cunhou as últimas unidades em cerimônia na Filadélfia, onde a moeda nasceu, em 1793. Foram produzidos 232 conjuntos de três moedas para colecionadores, um para cada ano de produção. Cada conjunto continha uma moeda de 1 centavo feita de ouro 24 quilates.

Em 11 de dezembro, foram vendidos por US$ 16,76 milhões (R$ 99,7 milhões) em leilão em nome da Casa da Moeda. O conjunto com as últimas moedas cunhadas saiu por US$ 800 mil (R$ 4,75 milhões). Se a moeda de 5 centavos tiver o mesmo destino, colecionadores podem comemorar.

Circulação e arredondamento

As cerca de 114 bilhões de moedas existentes continuarão a circular "pelo maior tempo possível", segundo orientações do Tesouro. A duração desse período depende, em grande parte, do "comportamento dos consumidores".

O Tesouro recomenda que as empresas arredondem os valores, apenas em transações em dinheiro, para o múltiplo de 5 centavos (R$ 0,30) mais próximo. Segundo o órgão, em média os arredondamentos se compensam, o que amenizaria a preocupação com aumento de custos. A estimativa é de economia de US$ 56 milhões (R$ 333 milhões) por ano para o governo federal.