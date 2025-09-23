Quer trabalhar com IA? Veja cargos mais procurados na área – salários chegam a R$ 40 mil

A Inteligência Artificial continua remodelando o mercado de trabalho em um ritmo acelerado.

Desde o lançamento do ChatGPT há quase três anos, o entusiasmo em torno da tecnologia tem crescido exponencialmente. Empresas de diversos setores correm para acompanhar essa evolução, enquanto profissionais buscam entender como a IA afetará suas rotinas e oportunidades de carreira. Segundo o Fórum Econômico Mundial, a IA poderá substituir 85 milhões de empregos até o final de 2025, mas criará aproximadamente 97 milhões de novas funções. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

EXAME e Saint Paul abrem vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga por apenas R$ 37.

Cargos em IA mais procurados

Diante dessa revolução, carreiras na área de IA estão se destacando pela alta demanda e salários competitivos. Dados das plataformas de recrutamento ZipRecruiter e Indeed mostram que os cinco cargos que mais cresceram no setor em 2024 são:

Engenheiro de Inteligência Artificial;

Consultor de Inteligência Artificial;

Pesquisador de Inteligência Artificial;

Treinador de Inteligência Artificial;

Gerente de Produto de Inteligência Artificial.

Todas essas posições oferecem oportunidades de trabalho remoto e refletem o crescente investimento das empresas em IA. Companhias como Meta, Netflix e Amazon expandiram suas equipes para desenvolver e aprimorar modelos de inteligência artificial, oferecendo salários anuais que podem chegar a US$ 900.000 para os profissionais mais qualificados.

No Brasil, quem mais contrata nestes setores são empresas multinacionais ou startups, mas, há oportunidades 100% remotas nos Estados Unidos que pagam em dólar. Por aqui, salários mensais podem chegar a R$ 40 mil e a média é bem acima do mercado.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por R$ 37

A expansão da IA para diferentes setores

Embora a engenharia de IAs seja uma área valorizada, as oportunidades não se restringem apenas a essa especialidade.

O boom da IA gerativa abriu espaço para cargos focados na curadoria e monitoramento do conteúdo gerado por esses modelos. Profissões como verificadores de fatos, moderadores de conteúdo, treinadores de IA e gerentes de conformidade estão em alta, garantindo que a tecnologia seja aplicada de forma ética e eficaz.

Além disso, a inteligência artificial não está impactando apenas o setor de tecnologia. Empresas dos ramos financeiro, varejista, educacional e de saúde estão investindo na contratação de especialistas em IA para melhorar processos, personalizar serviços e otimizar decisões estratégicas. Essa ampliação da demanda torna o conhecimento em inteligência artificial um diferencial competitivo para qualquer profissional.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado. Clique aqui e descubra.

Carreira em IA: habilidades valem mais do que qualquer coisa

O mercado de trabalho em IA está cada vez mais focado na habilidade prática dos profissionais, em vez de exigir exclusivamente diplomas formais. Embora alguns cargos, como engenheiro de IA, ainda peçam graduação, muitas empresas priorizam a experiência técnica e a capacidade de demonstrar habilidades reais.

Segundo a ZipRecruiter, as competências mais requisitadas incluem programação, desenvolvimento de software e escrita técnica. O modelo de recrutamento baseado em habilidades ("skills-based hiring") vem ganhando força, permitindo que candidatos sem formação tradicional em ciência da computação consigam boas oportunidades no setor.

Para Ryan Sutton, diretor executivo da Robert Half, a rápida evolução da IA faz com que muitas das mentes mais inovadoras entrem no mercado sem concluir a faculdade. “Muitas pessoas deixam a universidade mais cedo ou sequer ingressam no ensino superior para se dedicar integralmente ao setor de IA. As empresas querem garantir que estão contratando os melhores profissionais de tecnologia e, por isso, estão cada vez mais abertas a talentos autodidatas.”

Comece sua jornada de capacitação em inteligência artificial com este treinamento da EXAME + Saint Paul. Clique aqui e garanta sua vaga por apenas R$ 37.

O futuro do trabalho e as oportunidades para profissionais de IA

A crescente adoção da inteligência artificial está moldando um novo cenário para o mercado de trabalho. Profissionais com habilidades em IA terão oportunidades amplas, tanto em empresas de tecnologia quanto em setores mais tradicionais.

A valorização da experiência prática e o aumento da contratação para funções inovadoras indicam que a IA não é apenas uma tendência passageira, mas sim um campo profissional em franca expansão.

Para aqueles que buscam se destacar nesse mercado, investir em aprendizado contínuo, dominar ferramentas de IA e desenvolver habilidades práticas pode ser o diferencial necessário para alcançar os cargos mais cobiçados da nova era digital.

Pensando nisso, a EXAME e a Saint Paul se uniram na missão de capacitar os profissionais do futuro do Brasil. A maior plataforma de negócios do Brasil e uma das melhores escolas de negócio do mundo apresentam o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

QUERO ACOMPANHAR O TREINAMENTO DA EXAME + SAINT PAUL SOBRE IA.