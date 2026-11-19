"Eu nunca tive uma carteira assinada, mas eu limpo mesa e faço estratégia enquanto escuto o cliente", diz Silvana Abramovay, CEO e cofundadora da Amor aos Pedaços, uma rede de lojas franqueadas que vende bolos e doces há mais de 4 décadas.

Há exatos 42 anos, a empresária divide seu tempo entre os bastidores do negócio e o balcão das lojas. Aprendeu a identificar tendências de mercado, a expandir uma rede de franquias e, principalmente, a ouvir quem consome seus produtos.

Neste 19 de novembro, quando é celebrado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, Abramovay conta à EXAME o que é preciso para começar um negócio no Brasil e, mais do que isso, como mantê-lo relevante (e com sabor) por décadas.

Uma mulher empreendendo em 1980

Caçula de uma família judia, com quatro irmãos mais velhos, a empresária Silvana brinca que foi na infância que começou a desenvolver seu espírito empreendedor.

Aos 18 anos, decepcionada com a faculdade e sem saber exatamente qual profissão seguir, recebeu um convite que mudaria sua vida: ser sócia de uma loja de bolos e doces em São Paulo, na década de 80.

“Aos 19 anos, eu já era empresária”, afirma.

Entre crises econômicas e mudanças nos hábitos de consumo, um dos primeiros desafios de Silvana foi ser mulher em uma época em que negócios era um assunto historicamente masculino.

"Há 44 anos, você não saía sozinha para almoçar ou para ir em um evento de negócios com um homem", lembra Abramovay.

Hoje, a empresária comanda uma rede de 40 lojas, cerca de 500 funcionários e uma fábrica em Cotia, na Grande São Paulo, responsável pelo fornecimento de 90% dos produtos comercializados nas unidades.

Prestes a completar 45 anos de história, em junho de 2027, a marca se prepara para um novo capítulo: a abertura de outras 50 lojas até 2030, mesmo na era das canetas emagrecedoras.

Primeira loja da doceria 'Amor aos Pedaços', em São Paulo (Amor aos Pedaços/Divulgação)

Quando uma mulher acredita em outra

Abramovay não tinha todas as respostas quando começou a empreender. Mas teve ao seu lado alguém que acreditou em seu potencial.

A primeira loja da Amor aos Pedaços foi inaugurada na Rua da Consolação, em São Paulo, por Ivani, que até hoje é sua sócia e é a responsável pelas receitas. Quinze anos mais velha, a empresária apostou em uma jovem que mal havia saído da adolescência para abrir a segunda unidade da marca, no Itaim Bibi.

"Eu não sabia nem direito o que eu gostava de fazer com 19 anos. E eu fui me encaixando nessa sociedade e entrando nos espaços que eu achava que estavam vazios", lembra.

Enquanto Ivani se dedicava à criação dos produtos, Abramovay foi descobrindo suas habilidades em outras áreas do negócio, como atendimento ao cliente, treinamento, gestão e expansão.

"Ela acreditou em mim. Uma mulher acreditando na outra."

Em 1986, as duas empresárias já tinham dez lojas próprias. Perceberam que havia mercado para crescer, mas, naquela época, as alternativas para financiar a expansão de um negócio eram mais restritas.

"Não existia startup, não existia investidor-anjo. O máximo que você podia fazer era um empréstimo no banco ou ter um sócio", afirma.

Foi estudando o mercado americano que as empresárias encontraram uma alternativa para a expansão: o sistema de franquias.

A primeira experiência com o modelo foi justamente com uma funcionária da companhia, em 1986, antes mesmo de o Brasil ter uma legislação específica para o setor.

“A metodologia desenvolvida naquela época serve de base para os manuais de operação utilizados até hoje”, diz Silvana.

Os 6 pilares para empreender com sucesso

Com base na própria experiência de mais de 4 décadas, Silvana desenvolveu uma “receita” para quem deseja empreender no Brasil. À EXAME, ela compartilha os 6 pilares fundamentais que não podem faltar quando a pessoa pensa em abrir um negócio.

1- Não tome decisões apenas pela intuição

Gostar de fazer bolos pode ser um bom motivo para abrir uma confeitaria. Mas não necessariamente será suficiente para mantê-la aberta.

Para Abramovay, uma das grandes vantagens de quem empreende hoje é ter acesso a informações que, no início de sua carreira, eram muito mais difíceis de obter.

“Conhecer os números do negócio, os hábitos dos consumidores e o desempenho dos produtos é fundamental para tomar decisões”, afirma.

Na Amor aos Pedaços, mesmo com uma operação predominantemente composta por franquias, as empresárias mantêm uma loja própria justamente para acompanhar de perto o comportamento dos consumidores e testar novidades.

"Ela é a nossa loja-escola e a nossa loja-laboratório. Tudo a gente testa lá também junto com o franqueado", afirma.

2 - Venda o que o cliente quer, não apenas o que você gosta de fazer

Na década de 1980, vender brigadeiros individualmente e rechear bolos com o doce ainda era uma novidade, segundo Abramovay.

Os produtos eram tão parecidos com os feitos em casa que alguns clientes levavam seus próprios pratos à confeitaria e pediam que as sobremesas fossem montadas neles para fingir que haviam preparado os doces.

“Em 1991, criamos uma linha zero para atender consumidores diabéticos. Agora, mais de três décadas depois, estamos incorporando produtos com whey protein ao portfólio”, afirma a empresária. “Precisamos continuar inovando”.

A lógica continua a mesma: entender as necessidades de quem está do outro lado do balcão.

"É você ouvir o cliente, entender o que ele quer. A gente escuta muito o franqueado, que tem o cliente na frente, e sempre foi assim", afirma.

3 - Aprenda a crescer sem perder a qualidade

Como fazer milhares de doces sem perder o sabor de um bolo feito em casa?

Esse é um dos desafios que acompanham a empresária desde que decidiu expandir o negócio.

Embora tenha uma fábrica para abastecer a rede, a Amor aos Pedaços ainda prepara doces em panelas. A industrialização trouxe ganhos de produtividade, mas não eliminou todas as etapas artesanais.

"Essa semana eu estava na fábrica e eu adoro filmar eles fazendo doce na panela", diz.

Paralelamente, a companhia desenvolveu uma metodologia de operação que permite abrir novas unidades sem precisar contratar confeiteiros em cada loja.

Para quem deseja expandir, ter processos que possam ser replicados é tão importante quanto ter um bom produto.

4 - Tenha um plano de negócios, mas fique de olho nas oportunidades

Você não precisa inventar todas as tendências para ganhar dinheiro com elas.

Quando o morango do amor viralizou nas redes sociais, a Amor aos Pedaços rapidamente incorporou o doce ao portfólio. O resultado foi um crescimento de 20% no faturamento da rede durante os meses em que a sobremesa esteve em alta.

Mas o que chamou a atenção da empresária foi outro movimento: as pessoas chegavam acompanhadas de familiares, que acabavam consumindo outros produtos da loja.

"Não fomos nós que criamos, mas a gente entrou muito rápido no boom e conseguimos atender não só uma pessoa, mas a família, porque tínhamos diversidade de produtos", afirma.

Para Abramovay, mesmo em períodos de instabilidade econômica, há espaço para quem consegue identificar novas oportunidades.

"Eu prefiro sempre olhar o copo meio cheio do que meio vazio. Mesmo no momento difícil, tem gente abrindo negócio, vendo oportunidade, dando certo."

5 - Não construa apenas um produto. Construa uma marca

Quantas empresas que fizeram sucesso há 40 anos continuam relevantes hoje?

Para Abramovay, um dos maiores desafios de empreender não é necessariamente fazer sucesso, mas conseguir sustentá-lo ao longo das décadas.

Isso exige saber o que mudar, mas também o que preservar.

"Ninguém dura tanto tempo fazendo tudo igual, mas você tem que tomar muito cuidado com o que vai fazer diferente, porque você tem que manter a sua essência, a sua marca, o seu propósito", afirma.

Em tempos de inteligência artificial, em que criar produtos e desenvolver marcas pode se tornar cada vez mais acessível, a empresária acredita que a experiência proporcionada ao consumidor ganha ainda mais importância.

"Não dá para você só criar um produto, você tem que criar o todo."

6 - Você não precisa empreender sozinha

Por mais que tenha orgulho da trajetória que construiu, Abramovay reconhece que houve um preço a pagar: a solidão de empreender.

Por isso, um dos principais conselhos que dá às mulheres é aproveitar as oportunidades de networking, participar de comunidades de negócios e buscar mentores.

"Eu empreendi muito solitariamente. Hoje, ajudo mulheres, sou mentora, sou conselheira, e elas não precisam ser solitárias como eu fui", diz.

Na visão da empresária, o acesso ao conhecimento e a possibilidade de trocar experiências com outros empreendedores estão entre as grandes vantagens de abrir um negócio no Brasil atualmente.

E nem sempre é preciso ter dinheiro para isso. Abramovay destaca que, hoje, existem inclusive programas gratuitos de mentoria para quem deseja desenvolver o próprio negócio.

Amor aos Pedaços é a maior franquia de bolos da América Latina e vende o quitute por quilo (Amor aos Pedaços/Divulgação)

Nem tudo é doce: o desafio com a pandemia e com a escala 6x1

Vender doces não significa ter uma trajetória sem momentos amargos.

Ao longo de mais de quatro décadas, Abramovay atravessou diferentes planos econômicos e precisou se reinventar diante das transformações do varejo. Mas uma das maiores provas de resistência veio em 2020, com a pandemia.

Quando as atividades foram interrompidas, a empresa tinha caminhões na estrada, transportando mercadorias para lojas fora de São Paulo. Os produtos tiveram de voltar.

O que ajudou a sustentar o negócio naquele momento foi uma decisão tomada pela empresária cerca de um ano antes: entrar nas plataformas de delivery.

A iniciativa havia enfrentado resistência dos próprios funcionários e franqueados. Afinal, como transportar um bolo artesanal sem comprometer a qualidade do produto?

"E quando veio a pandemia, a gente já estava um ano nesse novo negócio digital, que foi o que sustentou a rede toda nessa época", diz.

Neste ano, um outro desafio que está no radar do setor do varejo: o fim da escala 6x1.

Para uma rede de confeitarias que opera inclusive aos fins de semana e feriados, uma eventual redução da jornada de trabalho pode exigir uma reorganização das equipes e custos operacionais.

A empresa, segundo Abramovay, já está fazendo análises e planejando as adequações necessárias. A maior preocupação da empresária, no entanto, é que a mudança ocorra em um dos períodos mais importantes para o faturamento do varejo: as festas de fim de ano.

"A única coisa que realmente me assusta é ser dia 16 de dezembro, uma semana antes do Natal", afirma.

Apesar da preocupação, a empresária está disposta a assumir, mais uma vez, diferentes funções dentro do próprio negócio.

"Quando aprovado, a gente vai ter que se adaptar e correr atrás. Nem que eu tenha que ir para a loja atender cliente", diz Abramovay.

O futuro de quem vende doces na era das canetas emagrecedoras

Depois de mais de quatro décadas vendendo bolos e brigadeiros, Abramovay tem um novo desafio pela frente: crescer em um mundo que está repensando a relação com o açúcar e as calorias.

A popularização das canetas emagrecedoras não passou despercebida pela empresária, que está diversificando o portfólio para atender diferentes perfis de consumidores.

A aposta na expansão, no entanto, também está ancorada em uma estratégia que nasceu há mais de 40 anos: vender fatias de bolo do tamanho da vontade do cliente.

"A gente criou a fatia do tamanho da sua vontade, que hoje faz todo sentido com as canetas emagrecedoras”, afirma a empresária.

Das 40 lojas que a companhia possui atualmente, apenas uma é própria. As demais operam no sistema de franquias, modelo que será fundamental para a próxima etapa de crescimento.

Até 2030, a empresa pretende inaugurar outras 50 lojas, o que representa uma expansão de 125% no número de unidades.

Mas, para a empresária, mais importante do que entender quanto as pessoas querem comer é entender por que elas se reúnem para comer.

Se antes o foco da empresa estava nos aniversários e nas grandes festas, agora a estratégia é incentivar os consumidores a celebrarem também as pequenas conquistas do cotidiano.

Uma promoção no trabalho, um novo emprego, a aprovação na faculdade ou, quem sabe, a abertura do primeiro negócio.

"Nada como um café com um bolo, olho no olho. Não tem nada que substitua momentos que merecem ser celebrados", diz Abramovay.

O tamanho do negócio

A rede, segundo Silvana, deve encerrar 2026 com 40 lojas (duas a mais que 2025), cerca de 500 funcionários e um crescimento de 10% nas vendas em relação ao ano anterior.

A empresária não revela o faturamento da companhia, mas compartilha números que ajudam a dimensionar o negócio. Somente em 2025, a rede comercializou 100 toneladas de bolos e 23 toneladas de produtos à base de morango, além de utilizar 50 toneladas de leite condensado.

"Para 2026, a nossa expectativa é vender 110 toneladas de bolos e 25 toneladas de produtos à base de morango", afirma.

Com presença em São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso, a empresária pretende chegar a 90 lojas até 2030 considerando mercados prioritários para a expansão como o interior paulista, Brasília, Rio de Janeiro e capitais do Nordeste.

Para quem deseja empreender com a marca por meio de franquia, segundo a cofundadora, o investimento médio é de R$ 250 mil para um quiosque e de R$ 450 mil para uma loja.

Uma mulher acreditando em outras mulheres

Quase 45 anos depois de ter recebido de uma mulher a oportunidade de empreender, Abramovay quer ajudar outras mulheres a conquistarem sua independência financeira.

Neste mês, a Amor aos Pedaços firmou uma parceria com a Transbordar, organização que capacita mulheres em situação de vulnerabilidade social por meio do trabalho artesanal.

Para a primeira ação, a companhia encomendou chaveiros de crochê inspirados em três doces da marca: brigadeiro, bicho de pé e dois amores. Ao todo, 24 mulheres participaram do projeto, em 45 dias de produção.

Nas compras acima de R$ 100, os consumidores poderão adquirir um dos chaveiros por mais R$ 28,90, valor destinado às artesãs.

A parceria terá duração de um ano e fará parte das comemorações dos 45 anos da companhia, em junho de 2027.

Para Abramovay, tão importante quanto expandir o próprio negócio é ajudar outras mulheres a construírem os seus.

“Minha trajetória como empreendedora foi muito solitária. Hoje, como mentora e conselheira, quero ajudar outras mulheres a construírem negócios de sucesso sem precisar percorrer esse caminho sozinhas”.