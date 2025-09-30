5 tendências tecnológicas para 2026 que empresas e profissionais devem se preparar

Agentes de IA assumem tarefas complexas e decisões estratégicas, e liberam tempo para foco humano (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 20h24.
A IA lidera a agenda de inovações, mas outras tecnologias também terão impacto relevante no próximo ano. Compreender como cada força transforma negócios e a sociedade será importante para impulsionar a competitividade e resiliência.
Em 2026, a expectativa é que o foco mude de apenas reagir à IA para reinventar processos e modelos de negócio. Setores como saúde, marketing e educação devem implementar soluções comprovadas que melhorem eficiência e resultados reais, aproveitando a IA para reduzir tarefas repetitivas e aumentar produtividade.
Agentes de IA vão além de gerar conteúdo e responder perguntas. Eles tomarão decisões e executarão tarefas complexas em nome de pessoas e empresas. Aplicações incluem automação de processos corporativos, gerenciamento de agendas familiares e apoio a decisões estratégicas.
A computação quântica permite cálculos milhões de vezes mais rápidos que computadores clássicos. A expectativa é que seu impacto será visível em finanças, logística e desenvolvimento de medicamentos, principalmente para otimizar investimentos, cadeias de suprimentos e ensaios clínicos.
Data centers representaram 4% do consumo global de energia em 2024, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), e a previsão é que este número dobre até 2030. O foco será energia renovável, células de hidrogênio, biocombustíveis e reatores nucleares modulares, garantindo que a tecnologia cresça de forma sustentável e resiliente.
A tecnologia avança, mas habilidades humanas como empatia, ética, liderança e criatividade serão cada vez mais valorizadas. Entre as competência em destaque, reskilling e upskilling serão chave para evitar que a força de trabalho se torne obsoleta, enquanto empresas lidam com riscos como a necessidade de atualização.
O próximo ano exigirá que líderes, inovadores e profissionais equilibrem tecnologia e humanidade. Compreender essas cinco forças permitirá que IA e outras tecnologias ampliem criatividade, eficiência e progresso sem sobrecarregar pessoas ou organizações.
