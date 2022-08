Win The Game e Feel The Match ampliam escopo para esporte e entretenimento

A Win The Game, empresa de negócios da área de esporte e entretenimento que tem a holding do BTG Pactual como sócia, e a desenvolvedora de conteúdo Feel The Match, anunciam parceria estratégica com objetivo de ampliar o escopo de atuação no setor do Sportainment (esporte + entretenimento).

O objetivo é criar projetos especiais para clubes, federações e ligas, mirando, principalmente, a produção de conteúdo original.

“Estamos muito felizes em anunciar essa parceria tão importante e que, certamente, irá elevar o patamar de atuação da Win The Game no setor de esporte e entretenimento. Com o know-how da Feel The Match, junto à experiência e expertise de escopo econômico, financeiro e comercial para o setor esportivo da Win The Game, celebramos um passo de fato bastante significativo”, diz Claudio Pracownik, CEO da Win The Game.

Desse modo, ao lado de uma das mais conceituadas produtoras de conteúdo original do Brasil atualmente, a Feel The Match, que cria e comercializa propriedades intelectuais audiovisuais para o mercado on-demand, a parceria completa o ciclo de soluções oferecidas, que passa por identificação de oportunidades e captação de recursos, em diversificadas frentes e buscas de novas receitas.

"A Feel The Match é uma desenvolvedora de propriedades intelectuais voltada para streaming e blockchain, dois universos que têm muito a oferecer para o futebol brasileiro nos próximos anos, em novas receitas e oportunidades. Essa nossa parceria com a Win The Game é um marco importante para acelerar a criação de um ecossistema de inovação tão urgente no nosso país. Somos novos players do mercado e, em parceria, podemos colaborar de forma mais ágil e intensa", afirma Bruno Maia, CEO da Feel The Match.

A ideia é aproximar mais o detentor original do conteúdo das receitas de sua exploração comercial. Hoje em dia, apenas uma pequena parcela deste valor fica realmente com os clubes de futebol.

Atualmente, além das atividades relacionadas às operações de Banking e Investment Banking, a Win The Game desenvolve estratégias de implementação e gestão de HomeLake e CRM para clubes, além de otimizar a estruturação e captação de patrocínios, especialmente para clubes, por meio da conexão junto a importantes players do mercado. Igualmente, oferece um modelo exclusivo e proprietário de Fan Tokens, em parceria com o BTG, com a premissa de geração de remuneração recorrente aos times e federações esportivas.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Faltam exatamente 4 meses: a Copa do ineditismo vem aí

Bússola LIVE – Mapa do Trabalho: como se preparar para as vagas do futuro?

Carolina Fernandes: o marketing que importa