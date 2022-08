Carolina Fernandes: O marketing que importa

Por Carolina Fernandes*

Quantas informações sobre marketing você consegue encontrar durante cinco minutos de pesquisa no Google? E dez? Ou trinta? Ou várias horas?

A verdade é que há uma infinidade de tópicos relacionados a esse tema, porque, de fato, existem dezenas de assuntos. São métodos, ferramentas, conceitos, plataformas, leis… uma infinidade de conteúdos que a maioria das pessoas — especialmente empreendedores que precisam gerir seus negócios — não têm tempo para consumir.

Mas o que mais importa no meio de tudo isso?

Ainda que existam inúmeros temas relevantes, há, no cerne do marketing, alguns pontos essenciais e que todo mundo que quer trabalhar na área precisa conhecer. É a fundação do trabalho e, muitas vezes, é o suficiente para criar resultados incríveis para uma empresa.

Nem todo profissional será sincero a respeito disso. É natural que cada um venda seu peixe, inclusive suas especialidades, que podem mesmo trazer vários benefícios. Mas há conceitos específicos que guiam qualquer boa estratégia. Até mesmo no caso das ferramentas é possível aprender e crescer com o essencial.

Vale dizer que não estou falando de fórmulas milagrosas, como muitos supostos “gurus” vendem por aí. É importante se atentar para não cair nesse tipo de cilada. Aprender e praticar é bem diferente de aplicar algo e esperar que funcione magicamente.

Quando digo que é possível focar no cerne do marketing, estou falando sobre estudos a partir da seguinte estrutura:

Planejamento

Posicionamento

Venda

Com esses três alicerces, então, você pode construir os pilares de uma estratégia eficaz:

- Fundamentos

- Mercado

- Conteúdo

- Presença Digital

É isso. Quando colocamos no papel, isso é o que você precisa saber sobre marketing no fim do dia.

O aprofundamento em cada tópico depende da sua vontade, é claro. Para destrinchar os fundamentos, por exemplo, é preciso estudar teóricos e origens na área de Comunicação. No caso de mercado, deve-se conhecer casos notáveis e estar sempre atualizado.

Conteúdo e redes sociais são “feras” inescapáveis, mas que podem ser domadas com ajuda de um bom planejamento e ferramentas completas, mesmo que simples de usar, como o Canva.

Cada pessoa pode absorver o que mais funciona para seu negócio, e isso não significa necessariamente um universo de ações de marketing ou investimentos altíssimos.

O marketing que importa é a condensação daquilo que traz os resultados que você quer. Foque nele.

*Carolina Fernandes é CEO da Cubo Comunicação, palestrante, mentora do curso Marketing para Empreendedores e especialista em marketing e comunicação

