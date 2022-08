Bússola LIVE – Mapa do Trabalho: como se preparar para as vagas do futuro?

Quais serão as profissões em alta no futuro e como se preparar para conquistar espaço no mercado de trabalho em transformação? Algumas dessas respostas estão no Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, estudo do Observatório Nacional da Indústria que identifica as principais demandas de mão de obra do setor para os próximos quatro anos e orienta qual é a formação necessária para conquistar essas vagas.

Segundo o Mapa, o Brasil precisará qualificar até 2025 quase 10 milhões de trabalhadores industriais. Apenas 20% em formação inicial, ou seja, para preencher novas vagas e repor inativos. Isso significa que a grande maioria é de profissionais que já estão empregados, mas que deverão se atualizar para acompanhar a evolução tecnológica por que passa o setor. Além da pandemia, que acelerou digitalização em todos os ramos, a chegada do 5G promete revolucionar a produção industrial e exigir mão de obra cada vez mais capacitada. Os segmentos com maior demanda são de ocupações transversais, que permitem atuação em diferentes áreas, e ainda metalmecânica, construção, logística e transporte, alimentos e bebidas. O levantamento destaca ainda o crescimento do número de vagas em automação e mecatrônica e na área de meio ambiente. Seja qual for o tipo de atividade, o processo de formação continuada virou uma prática extremamente necessária num mercado dinâmico e competitivo.

Investir em qualificação é a melhor aposta para um futuro capaz de gerar crescimento e desenvolvimento. É preciso estar sempre disposto a aprender algo novo e entender que o ensino é uma jornada sem fim. E a receita do lifelong learning vale para todos: indivíduos, empresas e governos.

Webinar promovido pela Bússola, na próxima quarta-feira, 10 de agosto, às 12h, vai debater os principais achados do Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, analisar as oportunidades em aberto e propor caminhos para capacitar o profissional do futuro. Participarão da live: Márcio Guerra, gerente-executivo do Observatório Nacional da Indústria; Maria Helena Guimarães de Castro, presidente do Conselho Nacional de Educação; e Gilberto Peralta, presidente da Airbus Brasil e líder do Grupo de Trabalho de Educação Profissional e Tecnológica da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI). A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

