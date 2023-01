Novas tecnologias começam a transformar o setor de varejo

O setor de varejo vem passando por algumas transformações ao implantar cada vez mais experiências digitais que já ganham a aprovação dos consumidores. Uma pesquisa da consultoria Opinion Box e da empresa Dito mostra que 86% dos entrevistados acreditam que a tecnologia contribui para o processo de compra e 56% já utilizam QR Code para efetuar o pagamento de suas aquisições. As ferramentas favoritas para pagamento costumam ser as carteiras digitais, com 53% de aprovação, e os chatbots, com 30%.

A tendência da integração entre as lojas física e digital segue firme entre os consumidores, que agora transitam entre as duas para identificar o melhor formato em cada compra. Segundo o levantamento, em 87% das situações, as pesquisas de preço realizadas em lojas físicas resultam em compra no formato online. Em outro caso, 80% dos entrevistados preferem, primeiro, pesquisar virtualmente um produto para depois comprar na loja física. Mais uma estratégia citada por 78% dos consumidores foi o ato de comprar online e fazer a retirar, posteriormente, no ponto físico.

E já que o foco é sempre o consumidor, a forma como é tratado e valorizado ainda impacta os consumidores. Esta pesquisa também revelou que pelo menos 72% dos entrevistados esperam que as lojas onde adquiram seus produtos os reconheçam como indivíduos únicos e passem a identificar seus interesses de consumo. Dentre essas pessoas, 73% afirmaram já optar por consumir marcas que proporcionam essa experiência personalizada.

Todos esses dados mostram a importância dos estudos de tendências. Os varejistas que desejam aumentar suas vendas e fazer o próprio negócio crescer, devem ficar atentos aos desejos e preferências dos consumidores, principalmente no quesito tecnologia. Nesse contexto, os estudos desenvolvidos por empresas especializadas se apresentam como importante ferramenta para a tomada de decisão.

Na busca para conquistar o cliente, os lojistas se mostram cada vez mais abertos em aplicar a tecnologia gerada por Inteligência Artificial, Inteligência Big Data e automação de processos para auxiliar na comunicação personalizada e demais serviços utilizados pelos consumidores.

À medida em que as próximas gerações ganham poder de compra, a aplicação de IA, por exemplo, se enraíza e se fortalece mostrando a sua necessidade nas operações de vendas. Os varejistas não perdem tempo e passam a fornecer soluções com mais frequência, como mensagens de marketing digital personalizadas e opção de pagamento via celular. O que já notamos é que 2023 chega forte trazendo mais inovações tecnológicas para o setor abraçadas tanto por clientes quanto por lojistas.

*Priscilla Levinsohn é diretora de Marketing do Complexo Multiuso de São José dos Campos

