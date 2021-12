Vá relaxar e curtir bons drinks no espaço exclusivo da Daki em SP

A Daki, mercado 100% digital e com entregas ultrarrápidas, inaugura na capital paulista o Parque Daki, uma ação de verão para engajar o público e promover experiências de bem-estar. O espaço contará com uma série de ativações gratuitas, incluindo uma arena de beach tennis e áreas para relaxar e curtir bons drinks. A ação será realizada em frente ao Parque Ibirapuera, em São Paulo, próximo ao portão nove, até 31 de dezembro.

O ingresso para quem quiser aproveitar as atrações do parque e curtir com a família será a doação de um kg de alimento não perecível. Em parceria com o movimento União BR, que já ajudou mais de 14 milhões de pessoas em situações vulneráveis durante a pandemia, a Daki vai direcionar todos os alimentos arrecadados para a OSC Liga Solidária, que apoia mais de 15 mil pessoas diariamente. E, para deixar ainda mais fácil aos usuários, esses alimentos poderão ser adquiridos no local pelo próprio aplicativo.

Toda a programação e agendamento dos espaços poderão ser feitos pelo site. Para a entrada no parque, será necessário apresentar o comprovante de vacinação ou um teste PCR negativo.

Além disso, quem estiver pela região e passar pelo parque, vai poder experienciar a agilidade da Daki como mercado, já que a empresa montou uma darkstore no local, com funcionamento das 8h às 20h e com entregas gratuitas em até 15 minutos.

“Menos planejamento e mais momentos é o que queremos oferecer com o Parque Daki. O nosso objetivo como empresa é mudar todo um hábito de ir ao supermercado, já que você pode pedir na Daki, que vai te entregar em 15 minutos e de graça. Com o Parque, podemos mostrar às pessoas que ao invés de se programarem para perderem horas fazendo compras, elas podem investir nessas horas em alguma outra atividade e deixar que a gente faz a parte “chata” do mercado”, diz Alex Bretzner, CMO e cofundador da Daki.

Com a produção da MultiCase, agência responsável pela ativação, e parceiros como Tropicool, rádio 89 fm, personal trainers e foodtrucks, o Parque Daki vai expandir a experiência para além do hotspot e contarão com profissionais para apresentar aulas como yoga, alongamento, dança, HIIT, condicionamento físico, aulas de funcional, zumba e full body. O espaço também terá um lobby com mesas, guarda-sol e bar para quem só quiser relaxar e tomar uns drinks.

Além do público do aplicativo, a expectativa é de que os Dakiers, nome dos colaboradores da startup, também aproveitem todo o espaço e ativações. Atualmente, são mais de 600 pessoas trabalhando na empresa e em um cenário totalmente online. Logo, a estratégia e iniciativa é de também oferecer um local para seu público interno.

“Nós nascemos na pandemia e grande parte de nós ainda não teve a chance de se conhecer pessoalmente, então essa ação é também para podermos, enfim, nos reunirmos em uma área nossa”, declara o executivo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

https://exame.com/bussola/live-com-passaporte-vacinal-e-ambiente-adequado-cidades-voltam-a-vida/

https://exame.com/bussola/como-o-metaverso-pode-revolucionar-a-sua-relacao-com-o-esporte/

https://exame.com/bussola/bussola-cultural-semana-tem-festa-do-imigrante-e-luau-na-virada/