Bússola Cultural: Semana tem Festa do Imigrante e luau na virada

Tudo junto e misturado

Para celebrar culturas e heranças de 43 países e regiões, o Museu da Imigração promove a Festa do Imigrante. A programação acontecerá presencialmente, marcando o retorno dos eventos culturais de grande porte na capital. Em sua 26ª edição, com novidades na cenografia e nos espaços das atrações, o evento contará com a participação de mais de 50 expositores de alimentação, 25 de artesanato e 38 grupos artísticos no palco montado no jardim. As performances em frente à fachada do complexo da antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás serão transmitidas ao vivo no canal do MI no YouTube e também na plataforma #CulturaEmCasa. Entre as apresentações, o público poderá prestigiar diferentes tradições, como da Bolívia, de Cabo Verde, da Escócia, da Itália, do Líbano, do Marrocos, da Polônia e do Togo.

de 17 a 19 deste mês, das 10h às 18h (bilheteria até as 17h); ingressos podem ser adquiridos pelo site, e o lote é limitado

Parte da exposição “Terra em Transe” no Museu Afro Brasil Parte da exposição “Terra em Transe” no Museu Afro Brasil

Como o inferno

O Museu Afro Brasil apresenta o documentário “Inflexível como o inferno, filme de Daniel Kfouri e Diógenes Moura”, em referência ao verso do livro homônimo de Jorge de Lima. O filme é uma construção visual que acompanha todo o processo de montagem da exposição “Terra em Transe”, dos bastidores até a abertura. O roteiro segue o percurso da mostra, com início na sala especial dedicada à fotógrafa Maureen Bisilliat. Na sequência vêm os núcleos da memória; a ditadura; as cidades; a arte e a religiosidade; o Brasil adentro entre abandono e queimadas; a sala especial dedicada à Covid-19; o mundo de dor e prazer na existência de homens e mulheres transexuais; as ruas como telas; o crack; o carnaval; o abandono; os desastres de Mariana e Brumadinho e, finalmente, os gritos, os crimes, as rondas policiais, o instante final: a morte.

lançamento acontece neste sábado, 11, às 14h30, mais informações acesse o site do Museu Afro Brasil

Segunda etapa do Nova Fotografia Segunda etapa do Nova Fotografia

Nova no MIS

O Museu da Imagem e do Som exibe a segunda etapa dos trabalhos contemplados pelo projeto Nova Fotografia 2021. “Palomas”, de Dan Agostini, “Em torno Estação Varginha”, de Vitor Almeida, e “Dispneia: percepções sobre a linha de frente”, de Luiz Peixoto são os trabalhos que entram em cartaz. O Nova Fotografia - programa que completou dez anos em 2021 - seleciona trabalhos de artistas promissores, que se distinguem pela qualidade e inovação. Além de exibição pública esses projetos também passam a fazer parte do acervo físico e digital do MIS. Em 16 de dezembro, o museu abrirá a convocatória para os fotógrafos que quiserem participar da edição de 2022. Os detalhes estarão disponíveis nesta data no site do MIS.

a partir de 16 de dezembro, abertura às 19h; as mostras poderão ser conferidas de terça a domingo, das 10h às 18h; entrada gratuita

Tela de Djanira da Motta e Silva, Festa do Divino em Paraty, 1962 Tela de Djanira da Motta e Silva, Festa do Divino em Paraty, 1962

Modernistas no Brasil

O Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, apresenta a exposição ‘Tradição & Inovação: Modernistas no Brasil’, que reflete sobre a consolidação das ideias de modernidade e progresso no contexto artístico-cultural de São Paulo. Ao todo são 16 obras do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo, com áudios que podem ser acessados por meio de QR Codes ao lado das obras. Integram a mostra obras como Operários, de Tarsila do Amaral, Festa do Divino em Paraty, da artista Djanira da Motta e Silva, Maternidade Indígena, de Vicente do Rego Monteiro, e a escultura Índia com Filho no Colo e Daisy, de Victor Brecheret. Mais informações, acesse o site do acervo. Conheça toda a programação da Agenda Tarsila, plataforma da Secretaria de Cultura e Economia Criativa que reúne informações, curiosidades e ações que celebram o centenário da Semana de Arte Moderna, aqui.

Palácio dos Bandeirantes, de 9 a 11 de fevereiro de 2022, das 10h às 16h, visitas acontecem de hora em hora, necessário agendamento para grupos acima de cinco pessoas; gratuito

Temporada 2021 da Osesp na Sala São Paulo Temporada 2021 da Osesp na Sala São Paulo

Minha alma canta...

Depois de mais de cinco anos, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo — Osesp volta a se apresentar no Rio de Janeiro. O concerto, que terá transmissão digital pela plataforma Cultura em Casa, acontece na Grande Sala do complexo cultural Cidade das Artes, localizado na Barra da Tijuca, e contará com a presença do Secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. O concerto marca também o encerramento das atividades da Orquestra em 2021. Para 2022, mais turnês estão previstas, inclusive duas apresentações no lendário palco do Carnegie Hall, em Nova York.

Os ingressos para este concerto têm valor único de R$ 70,00 e podem ser adquiridos desde o dia 3 de dezembro neste link.

dia 12 de dezembro, às 17h; mais informações, acesse o site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa; mais informações acesse o site da Osesp aqui

#ViradaSP Online deste sábado acontece em Ubatuba #ViradaSP Online deste sábado acontece em Ubatuba

Tem Luau na Virada

Pela primeira vez grandes nomes do Forró Universitário se reúnem em apresentação histórica no Luau em Ubatuba, uma homenagem especial aos 25 anos de história do sanfoneiro Enok Virgulino, que ficou à frente do Trio Virgulino por mais de 40 anos. Participam do Luau, Dezinho e Alemão (Falamansa); Jorge Filho e Tico (Rastapé); Enok Virgulino; Janayna Pereira (ex-Bicho de Pé); Trip e Andrezinho (Peixe Elétrico); Jan Praieira, Du e Vic (Benziê); e Maha Brasil. Na programação, estão atrações artísticas do município de Ubatuba, selecionado no programa de difusão cultural #JuntospelaCultura.

sábado, 11, a partir do meio-dia, acesse aqui

Filme da Mostra Xingu 60 anos exibida pela plataforma #CulturaEmCasa Filme da Mostra Xingu 60 anos exibida pela plataforma #CulturaEmCasa

Xingu 60

Considerado uma das maiores terras indígenas do Brasil e uma das mais famosas reservas indígenas no mundo, o Parque Indígena do Xingu ganha homenagem nesta mostra de cinema, que exibe 31 filmes disponíveis ‘on demand’ até 12 de dezembro. O evento marca as seis décadas de existência do Parque Indígena do Xingu, criado para garantir melhores condições de vida e a posse da terra à população da região, bem como a manutenção de sua cultura, seus hábitos, suas crenças e sua sobrevivência. O parque foi uma iniciativa de sertanistas liderados pelos irmãos Cláudio, Orlando e Leonardo Villas-Bôas. Contudo, quem redigiu o projeto foi o antropólogo e então funcionário do Serviço de Proteção ao Índio, o ilustre Darcy Ribeiro.

acesse pela plataforma ou aplicativo #CulturaEmCasa

Os fantoches da Cia Articularte abrem o evento de aniversário da Biblioteca Parque Villa-Lobos Os fantoches da Cia Articularte abrem o evento de aniversário da Biblioteca Parque Villa-Lobos

7 anos de saberes

A Biblioteca Parque Villa-Lobos comemora sete anos com programação especial de aniversário e se inspira no centenário da Semana de Arte Moderna de 22. A Cia Articularte abre o evento com uma intervenção artística, utilizando os bonecos dos espetáculos modernistas A Cuca Fofa de Tarsila e Portinari Pé de Moleque. O objetivo é aproveitar o momento de interação com o público para falar sobre o estilo e o uso das cores pelos artistas de 1922. Na oficina ‘Recortando a Semana de 22’, o artista plástico Silvio Alvarez promove por meio da técnica de colagem uma verdadeira viagem no tempo para os participantes vivenciarem o conceito de Arte Moderna, com estímulo à criatividade, à sensibilidade e ao reaproveitamento de materiais.

para a programação completa, acesse o site da Biblioteca Parque Villa Lobos

