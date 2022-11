Trends: diretrizes de marca, um guia para o futuro

Zygmunt Bauman, em seu livro Tempos Líquidos, discorre sobre a rapidez das mudanças no mundo atual, nos mais diversos aspectos, e como a instabilidade gera insegurança.

Concorde ou não com ele, vivemos em um momento onde nada parece ser “sólido”, feito para durar. A sociedade não é mais percebida como uma estrutura, mas como uma rede de conexões e desconexões aleatórias. Transições, novidades, novas tecnologias surgem em um piscar de olhos e acompanhar esse movimento não é nada fácil. A maioria das marcas deseja consolidar seus nomes. Nesse cenário, a tarefa é cada vez mais difícil. Por isso a importância de um guia, uma diretriz, a fim de estruturar e criar reputação, que seja sólida e longeva.

Quem não quer consistência no mundo contemporâneo?

Não podemos imaginar alguém que não esteja buscando, ou focando, se manter no mercado e impactá-lo. Uma das coisas mais importantes que se deve considerar é que, antes de pensar para fora, é fundamental “arrumar a casa” para que funcionários e comunidade da marca a compreendam profundamente e a representem de maneira uniforme e correta.

O discurso deve ser homogêneo, claro e de fácil entendimento.

A importância das diretrizes de uma marca garante que, o que se diz ou cria, seja força motriz, internamente e externamente. Para acontecer isso, uma das primeiras coisas a se fazer é criar, rever, ou declarar, um manifesto que revele, com transparência, o produto ou serviço oferecido, qual a importância do negócio, por que ele faz a diferença e quem se quer atingir.

Por incrível que pareça, é indispensável comunicar de modo conciso, a todos, o tempo inteiro, nos mais variados canais, a que veio a marca.

A identidade da marca, dessa maneira, fica reconhecível a todo o público envolvido.

Se você nunca pensou em um tom de voz para a sua empresa, seja ele divertido, marcante ou mais agressivo, já é hora de investir nisso. Seja por escrito, seja em vídeos, seja em áudios e afins, criar procedimentos detalhados sobre os aspectos mais importantes dessa voz, é imprimir a sua personalidade, que ressoam nas mais diferentes plataformas usadas, de forma harmônica.

Uma marca é como uma pessoa, que tem características mais evidentes, particularidades e peculiaridades, que devem ser destacadas. É esse o grande diferencial.

É a personalidade de uma empresa que torna seu negócio único e diferenciado.

Se a gente for pensar em um mesmo produto vendido pela marca A e B, com mínimas diferenças, por que um cliente comprará da marca A e não da B?

Preço é um diferencial, mas o que mais impacta é como ela se comunica e se destaca enquanto presença no mercado.

Esse destaque tem a ver com sua apresentação ao público que envolve logotipo, cores, tipografias, a maneira como ela conta sua história, como informa seus benefícios, como entende as necessidades do cliente, como o mantém atualizado, e cumpre suas promessas.

Ganhar confiança no mundo contemporâneo, é tão difícil quanto conter as águas de um rio.

A solidez é rara nos dias atuais e envolve conseguir ser ouvido pelas pessoas certas.

Manter a marca alinhada é complicado, requer disciplina e uma estratégia baseada no que se quer comunicar, com todos os atores muito bem informados.

A presença no mundo real ou digital é vital para a lucratividade de qualquer negócio e o marketing é o condutor do sucesso.

Não é à toa que as postagens nas redes sociais que estão dando mais retorno são aquelas não filtradas. A comunicação de uma empresa com seu público está cada vez mais informal, mais próxima, mais amigável. Ressoar marcando presença, revelando sua essência, é trabalho árduo, que traz consistência. Criadores são grandes diferenciais nesse contexto. Slogans, música, criação de conteúdo exclusivo e diferenciado, fazem parte dessa demanda que não só comunica, como também, se envolve com o cliente.

Essa conversa de ida e volta faz com que feedbacks sejam olhados como matéria prima de construção contínua de uma estrutura que ao longo do tempo, se montada com perspicácia e muito estudo, se tornará cada vez mais sólida. Para construir uma reputação de marca, você precisa construir seu patrimônio.

Para se destacar no mercado, além de entregar o que promete, tem que saber exatamente o que promete e como promete.

Só assim uma empresa alcança novos clientes, aprofunda relações com o consumidor e cria conexões importantes.

É fato que não é possível acertar o tempo inteiro, mas uma marca forte tem mais chances de um sucesso que não escorre pelas mãos.

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios do Grupo FSB

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

