Bússola & Cia: Unimed e OdontoCompany realizam parceria promissora

A Unimed Odonto firmou parceria com a OdontoCompany, que aumentará em 58% a sua presença nos municípios brasileiros, e em 28% a quantidade de prestadores na rede. Serão agora 9.266 pontos de atendimento. A expectativa é crescimento de 44 mil vidas na carteira, superando 900 mil vidas até o fim do ano. A parceria impactará mais grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís, Brasília e Belo Horizonte, intensificando as vendas conjuntas com o Seguro Saúde Empresarial da Seguros Unimed e dos demais planos de saúde oferecidos pelas cooperativas Unimed.

Missão exportar

A Missão Comercial SIAL Paris 2022, da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), levará à maior feira de alimentos e bebidas do mundo uma comitiva com mais de 100 micro e pequenos empresários de diversos estados e de federações das indústrias do país. O evento acontece de 14 a 19 de outubro, abrindo novas perspectivas de negócios e mais de R$ 200 milhões em exportações nos meses seguintes.

Captando

Alavancado pela pandemia, o mercado de suporte e outsourcing de TI é estimado em U$ 2 bilhões até 2025. Até agosto deste ano, a receita recorrente da Eunerd cresceu 159% em comparação com o ano passado. A Eunerd, startup que faz parte do Programa de Corporate Venture Capital da Positivo Tecnologia, aproveitou essa onda e deve crescer 90% em 2023. E abriu nova rodada de captação de investimento projetando aporte total de até R$ 2,5 milhões. O check mínimo é de R$50 mil, sendo necessário, no mínimo, R$ 1,5 milhão para finalizar a rodada que ficará disponível até o final do ano.

Sabin avança

O Grupo Sabin anunciou a aquisição da rede de Laboratório Bioanálise, que tem mais de 26 anos de atuação, possui 25 unidades de atendimento e realiza anualmente mais de 2 milhões de exames nos estados do Piauí e Maranhão. Com a aquisição, a empresa, presente em todas as regiões do país, avança no projeto de expansão e dá um passo importante rumo à consolidação da marca no Brasil, chegando a 350 unidades de atendimento.

MetLife

Depois de crescer o dobro em relação a 2021 até agosto deste ano, a MetLife investe em ações de marketing para manter o ritmo. No ano passado, esse trabalho resultou em um alcance de marca 350% maior nas redes sociais, e foi responsável por atrair novos leads e incentivaram um movimento positivo de educação sobre os benefícios do seguro de vida em vida.

Expandindo

A líder nacional na produção de tubos em aço inox, Krominox, adquiriu duas unidades fabris da Partners Serviços e Industrialização de Tubos Ltda. Com um investimento de R$ 6,2 milhões, divididos entre a compra e reestruturação do negócio. A Krominox começa agora a transferir toda a estrutura e know-how da antiga fabricante, situada em Porto Feliz, para sua planta de Itapevi, ambas no estado de São Paulo.

Ganha-ganha

O Grupo SOMA realizou a segunda Convenção de Fornecedores anual, a primeira de forma presencial, em um centro de eventos no Rio de Janeiro, com a presença de mais de 260 representantes da cadeia de moda. "Em um de nossos projetos, o Encadeamento Produtivo, que estruturamos junto com o Sebrae, já observamos um aumento de 17% no índice de competitividade das empresas participantes”, contextualiza Vinicios Malfatti, diretor de Sourcing do Grupo SOMA.

Condomínio

Verzani & Sandrini assumiu o controle acionário do Grupo EMMO, de Osasco, que atua em prestação de serviços a condomínios residenciais na região metropolitana de São Paulo. A Verzani chegou a registrar o pedido de registro para IPO (Oferta Inicial de Ações) em 2021 mas, assim como outras mais de 20 empresas, acabou desistindo do processo de oferta pública, em meio a um cenário de volatilidade econômica e alta dos juros, com a taxa básica Selic chegando a 13,75% ao ano.

Abalo dos juros

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de materiais sanitários, com 26 unidades fabris de louças sanitárias e 71 fábricas de produtos cerâmicos, que somam mais de 6% do PIB da Construção. A produção brasileira de louças sanitárias chegou a 22 milhões de peças em 2021, com crescimento anual de 6,5%. Cerca de 80% para mercado interno, conforme dados da ANFACER - Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos. A elevação dos juros e a inflação vão desacelerar o crescimento para o período 2022/2023.

Mais comodidade

O Grupo Alliar investe no conceito de one stop shop, já bastante difundido no varejo, para oferecer mais comodidade e conforto aos clientes. Tanto na realização de exames quanto para outros procedimentos, como vacinação. Segundo Gustavo Campana, diretor de análises clínicas do Grupo, a Companhia tem ampliado o portfólio em algumas regiões do país para a realização de exames de imagem, exames laboratoriais e vacinas em um só lugar, garantindo mais comodidade e bem-estar para os nossos clientes, com toda a segurança, qualidade e controle de todo o processo.

Capacitação

A divisão de negócios de Consumer Healthcare na Sanofi, lança a segunda etapa do Programa ACESSO, em parceria com o Instituto Bold, para capacitação de jovens de baixa renda, que assumam cargos dentro e fora da empresa. A formação contará com trezentas horas de desenvolvimento 100% online e gratuita, os alunos terão a oportunidade de aprender mais sobre temas como inovação, intraempreendedorismo e educação sócio-emocional.

Inovação

A FCJ Venture Builder, em colaboração com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), promove o primeiro encontro da rede BIN@ em Minas Gerais. O evento faz parte de uma rede de negócios e inovação, que traz temáticas das inovações em diversos setores da economia, desde a pesquisa nas universidades, sua produtição e até a viabilização no mercado. A edição mineira é gratuita e acontece entre 18 e 20 de outubro, no Sesc Palladium e na SKEMA Business School, em Belo Horizonte. O tema é o Crescimento da Economia da Inovação.

Encontro

A Zenvia promove esta semana, no Memorial da América Latina, em São Paulo, o seu primeiro evento 100% presencial: o Mundo Zenvia. Ao todo, 20 executivos de diversos segmentos da indústria vão debater sobre o futuro da experiência do cliente.“Ou você olha para o cliente, ou fica para trás”, apresentada por Camila Farani, presidente da G2 Capital, que será uma das atrações.

Franquia

O setor de franquias cresceu quase 13% no primeiro semestre e já totaliza, de acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Franchising (ABF), 1,5 milhão de pessoas empregadas diretamente. O desempenho positivo foi acompanhado pela SULTS, especializada na gestão de redes de franquias e negócios, que oferece um software completo com 20 módulos integrados que centralizam toda a gestão da rede em uma única plataforma. Com mais de 80 mil usuários, a empresa atende cerca de 300 clientes em todo o Brasil, incluindo grandes redes como Jorge Bischoff, Magrass, Grand Cru, Mr. Cheney, Piccadilly, Bibi Calçados, Sestini e Go Coffee