Todo cuidado é pouco na hora de investir em criptomoedas

Por Florêncio Ponte Cabral Jr.*

A era das redes sociais tem impulsionado não somente opiniões, mas tendências diversas. E uma delas é a do investimento em criptomoedas. Existem inúmeros anúncios de serviços que prometem retornos expressivos a partir de algoritmos de trading baseados em redes neurais capazes de gerar grandes fortunas em pouco tempo. No entanto, onde há a possibilidade de grandes retornos, os riscos são proporcionalmente maiores.

Trading é um tipo de investimento diferenciado. Como estratégias de "buy-and-hold", ele é geralmente feito a partir de montantes menores e em curto ou curtíssimo prazo. No caso de day-trade, são operações efetuadas no mesmo dia, e as swing-trades ocorrem em um intervalo de poucos dias.

As séries temporais já são consideradas um grande desafio de predição no caso da bolsa de valores, por causa do grande ruído e volatilidade a que estão expostas. Mas quando falamos de criptomoedas, essa característica é ainda mais relevante. Isso porque se trata de uma moeda descentralizada, desvinculada de bancos e economias nacionais, transacionada 24 horas por dia, independentemente de horário comercial. Além de questões essenciais a serem consideradas, como a instabilidade de mercados financeiros e a identificação de tendências históricas para a predição de valores futuros.

Ou seja, apesar de ser possível por meio de técnicas de deep learning, criar um algoritmo para prever o valor futuro de criptomoedas não é brincadeira. É preciso ter muito cuidado com os anúncios que encontramos pela internet e ainda mais para contratar esses serviços.

Os mecanismos do deep learning são capazes de captar o movimento dos preços do mercado — não o valor exato de ações no futuro. Por isso, ele é considerado um modelo moderno e eficiente para predições de séries temporais. No entanto, nada como a experiência financeira para testar continuamente os algoritmos e compreender como expandir lucros e reduzir riscos. Esse é um papel no qual o ser humano é insubstituível, inclusive para lidar com a responsabilidade de gerir investimentos de seus clientes.

Portanto, nada mais importante que confiar na empresa que presta serviços como esse, sejam elas empresas tradicionais ou startups que lidem com algoritmos de inteligência artificial e deep learning para oferecer predição de criptomoedas. Elas precisam ser negócios sólidos, que têm um cientista de dados responsável por explicar pontos fundamentais do código e da estratégia desenvolvida aos seus consumidores.

Milagres não existem, e o ambiente virtual está repleto de golpistas — nunca confie em um anúncio onde não se pode ver o vendedor, ou somente seu avatar está à vista. Existem empresas responsáveis que prestam o serviço que está procurando, e é nelas em que você precisa confiar. Somente essa atitude já vai reduzir os riscos de uma possível transação financeira e possibilitar retornos de forma fundamentada.

*Florêncio Ponte Cabral Jr. é CEO da Virtus Automation & AI, startup que trabalha com soluções personalizadas de inteligência artificial e automação

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Lambda3 assume frente de transformação digital do ecossistema Tivit

Por que a inteligência artificial depende de motores de busca e vice-versa

O mercado de criptomoedas é uma realidade. Mas será que é para todos?