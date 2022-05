Lambda3 assume frente de transformação digital do ecossistema Tivit

A Tivit, multinacional brasileira e one stop shop de tecnologia, anuncia que a Lambda3, uma de suas recentes adquiridas, acaba de assumir a sua unidade de negócios de Transformação Digital. A Lambda3 ingressará em uma fase de expansão de suas atividades, consolidando-se como braço de entrega de todos os serviços voltados à experiência em desenvolvimento ágil, além de softwares customizados e produtos digitais, compondo um time de 190 profissionais especialistas em produtos digitais.

“Estamos cada vez mais conectados ao ecossistema da Tivit, que une ofertas e empresas em diversos aspectos do novo mercado: cibersegurança, ciência de dados, cloud computing e gestão de produtos digitais como exemplos da nova abordagem na condução de trabalhos de tecnologia direcionada ao negócio dos nossos clientes”, afirma Victor Hugo Germano, fundador da Lambda3.

A Lambda3 assumirá a operação de clientes da frente de transformação digital da Tivit, junto com seus times, aumentando seu faturamento em 60%. Além disso, a companhia trabalhará em conjunto com seus clientes, que são grandes empresas de setores distintos como educação, varejo e finanças em suas jornadas de transformação por meio de produtos digitais.

Segundo o Chief Strategy Officer (CSO) da Tivit, Eduardo Sodero, o movimento é positivo para a melhoria do ecossistema. “Essa é uma movimentação baseada no ganha ganha, na qual há benefícios para todos, em especial, para clientes e talentos. Nosso objetivo é servir com excelência e com equipes especializadas que solucionem os desafios dos nossos clientes e os levem a ter mais sucesso em seus negócios”, afirma.

Os serviços de modernização de aplicações, serviços gerenciados, plataformas de gestão e sustentação, permanecem sendo executados pelas equipes da Tivit.

“A intenção é consolidar a nossa posição no mercado de professional services como um parceiro estratégico para o negócio de nossos clientes, através da tecnologia. Essa movimentação nos dá força, e demonstra a confiança que a Tivit tem no nosso modelo de trabalho e nossa capacidade de expansão”, declara Germano.

