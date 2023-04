Sua empresa está focando no que realmente importa?

Por Sérgio Ferreira*

A liderança de uma empresa está sempre pensando em oportunidades para evoluir sua estratégia, alavancar seus negócios e aumentar o seu impacto. Essa é uma constante na vida de quem está à frente de um negócio em crescimento e quer se destacar no mercado.

Mas costumo dizer que para dar qualquer passo adiante, é preciso olhar para trás, analisar os aprendizados para, então, avaliar todo o cenário e sentir se o terreno é realmente fértil para avançar. Ter uma visão do todo é a base para entender, de fato, qual é o seu core business, isto é, o seu principal negócio, o carro-chefe, para traçar uma estratégia efetiva.

Durante a pesquisa que resultou no livro “Lucro do Core Business”, de Chris Zook, descobriu-se que 83% das empresas com crescimento rentável e sustentável focam em um ou dois core business, por meio dos quais alcançam uma posição de liderança ou grande influência no mercado. Ao mesmo tempo, o estudo mostrou que 75% dos fracassos empresariais ocorrem porque as empresas perderam o foco e a definição de sua atividade principal.

Para entender melhor o que Zook aborda, é importante diferenciar dois termos principais: enquanto o core business se refere à principal atividade ou linha de produtos ou serviços que uma empresa oferece aos seus clientes para gerar receita, o core competence, ou competência central, diz respeito à um conjunto único de habilidades, conhecimentos e capacidades que uma companhia possui e usa para criar uma vantagem competitiva no mercado.

Essas competências essenciais podem ser na forma de tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento, marketing, gerenciamento da cadeia de suprimentos ou qualquer outro aspecto do negócio que a diferencie de seus concorrentes.

Enquanto um core business está focado nos produtos ou serviços, uma competência essencial está focada nas habilidades e capacidades que permitem que a empresa se destaque em seu carro-chefe.

O curioso caso da Apple e sua competência central

A competência central de uma empresa pode ser um fator-chave em sua capacidade de inovar, criar novos produtos ou serviços ou adaptar-se às mudanças nas condições do mercado.

Há muito tempo, a competência central da Apple tem sido design e inovação. O negócio sempre se concentrou no desenvolvimento de produtos novos e inovadores que combinam tecnologia de ponta com design elegante.

O sucesso da Apple pode ser rastreado desde o lançamento de seu primeiro produto, o computador Apple II, em 1977. O foco da empresa em inovação e design rapidamente a diferenciou de seus concorrentes e continuou a ultrapassar os limites do que era possível em tecnologia com o lançamento do computador Macintosh, em 1984, do iPod, em 2001, do iPhone, em 2007, etc.

O sucesso da Apple se deve, em grande parte, a sua capacidade de alavancar consistentemente sua competência central em design e inovação para criar produtos que ressoam com os consumidores. Concentrando-se em sua competência principal e mantendo-se fiel à identidade de sua marca, a Apple conseguiu construir uma base de clientes fiéis e manter sua posição como líder no setor de tecnologia.

Desafios da alta liderança em busca do core business

Embora o assunto não seja novo e até pareça um pouco óbvio, definir o core da empresa e encontrar o nível de maturidade do negócio deve ser a principal prioridade da liderança. É claro que o assunto é desafiador, pois cada executivo envolvido na empresa pode ter uma visão diferente, o que pode tornar o processo mais lento.

Mas, se tem algo que aprendi em todos os meus anos de experiência, é que existem dois tipos de empresas: aquelas que querem responder as perguntas certas, focar na evolução e consolidação do seu core business, e aquelas que querem abraçar e incorporar todos os processos e temas, até mesmo aqueles que não dominam, dividindo os esforços e deixando de focar no que realmente importa.

Então me pergunto: em qual desses exemplos a sua empresa se encaixa? Você, como líder, está focando no que realmente importa?

*Sérgio Ferreira é COO da Briteris

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Mais de 70% das empresas devem manter ou ampliar trabalho remoto em 2023

O que os jovens podem fazer, agora, pelo futuro do Brasil

Líderes têm o mesmo impacto na saúde mental do que parceiros