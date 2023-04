Alice Sosnowski: Como criar uma rotina que melhore sua produtividade

Por Alice de Salvo Sosnowski*

Rotina! Está aí uma palavra cercada de polêmica. Uns adoram saber o que vão fazer de manhã até à noite, outros estremecem só de pensar em viver uma vida controlada. O fato é que a rotina diz respeito a uma série de comportamentos repetitivos que geram hábitos.

Enquanto uma rotina inconsistente impacta na saúde e na produtividade de uma pessoa, uma rotina saudável é capaz de oferecer economia cognitiva, liberando espaço na mente para as decisões que realmente precisam de atenção.

Para nosso cérebro, estabelecer uma rotina não é algo fácil, mas ajuda a usar o tempo de forma mais sábia, fazendo com que seu corpo e mente sejam beneficiados e você se torne uma pessoa mais produtiva com um dia-a-dia mais organizado e estruturado.

Segundo a neurociência, o cérebro leva tempo para internalizar novos hábitos e criar uma rotina consistente. Então não espere que isso aconteça da noite para o dia. É importante ter paciência e disciplina. Veja 5 passos para cultivar uma rotina saudável, que possa se encaixar perfeitamente na sua vida:

1.Cuide da sua noite

Estabeleça um horário para deitar. Para isso, evite dormir ao longo do dia, ou tirar cochilos acima de 40 minutos. Também evite tomar bebidas estimulantes como café e chás preto depois das 15h. Prefira um jantar mais leve, e, antes de dormir, leia um livro ou medite. Isso faz com que seu corpo e mente estejam em harmonia e relaxados para um sono restaurador.

2.Cuide da sua manhã

Para ter uma rotina mais saudável, acorde todo dia no mesmo horário. Evite olhar as redes sociais para não causar ansiedade, se alimente de forma saudável. Lembre-se sempre de fazer uma atividade essencial pela manhã como por exemplo exercícios físicos, yoga ou meditação. Crie uma rotina que também funcione aos finais de semana.

3.Faça uma lista de tarefas

Coloque nela as prioridades do dia, não deixe a desorganização tomar conta de você e te paralisar. Ao fazer listas simples e curtas é mais provável que você consiga cumpri-las. É importante matarmos de 3 a 6 leões por dia, porque assim, ao chegar no final da semana, teremos a sensação de ter feito o necessário.

4.Cuide do corpo e da mente

Praticar atividades físicas traz mais disposição ao longo do dia, diminui a ansiedade, ajuda na depressão, facilita o cumprimento de tarefas e na sua rotina. Ter um acompanhamento psicológico, mesmo que você não tenha doenças psiquiátricas, é essencial para conhecer a si mesmo, suas limitações, buscar regular o humor, e facilitar o entendimento do que é melhor para a sua rotina.

5.Persista

Nem sempre conseguimos estipular uma rotina que seja compatível com nossa realidade. Ao inserir uma rotina na sua vida, é importante que você defina se ela está fazendo sentido, e caso não, mude. Mas ao encontrar a sua organização, é essencial manter a persistência para obter o êxito de uma vida melhor.

Lembre-se: ter uma vida mais produtiva requer olhar para si, sua realidade e motivações. Não siga as regras dos outros! Ajuste sua rotina de forma a se beneficiar física e mentalmente. E isso, só você sabe dizer: descubra o que é bom para a SUA vida!

*Alice Salvo Sosnowski é jornalista, consultora de negócios e especialista em empreendedorismo e soft skills. Foi eleita em 2019 uma das Top Voices no Linkedin. Criadora da metodologia O Pulo do Gato Empreendedor, que desenvolve habilidades para os desafios da nova economia

