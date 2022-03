Startup apresenta solução para gerenciar ciclo de vida de eletrônicos

A FindUP, startup de field service ou atendimento presencial na área de TI, anuncia o lançamento do “Ciclo de Vida dos Dispositivos”, uma tecnologia suplementar à plataforma 360º que atuará de forma preditiva na identificação de possíveis problemas nos aparelhos eletrônicos — IOT — dentro dos seus clientes.

Aliando Big Data e Machine Learning, a solução contará com os relatórios de atendimentos realizados anteriormente cadastrados na FindUP, que serão armazenados na base de dados da nova plataforma. Na sequência, o Morpheus, inteligência artificial da startup, será capaz de construir relatórios sobre os equipamentos em operação e identificar o tempo médio útil de cada um deles.

“Com isso, vamos conseguir atuar de maneira preditiva e antecipar eventuais problemas nos devices dos nossos parceirosr”, afirma Fábio Freire, CEO da FindUP.

Segundo o empreendedor, o lançamento da plataforma será um complemento dos serviços já prestados pela empresa ao mercado e terá um papel fundamental no direcionamento das demandas para os técnicos de TI. Ele afirma que a implementação do ciclo de vida dos dispositivos nas corporações será capaz de reduzir ainda mais o tempo na resolução de problemas.

Além do acompanhamento remoto dos equipamentos, a startup também será responsável pelo gerenciamento do estoque de clientes, fornecimento de insumos para os técnicos e o armazenamento de dispositivos para operações de desmobilização e montagem em eventuais mudanças de sede dos clientes.

“Neste caso, seremos responsáveis pelo transporte e entrega desses dispositivos. Também faremos o armazenamento de outros materiais de trabalho como telefones, kits de onboarding, entre outros itens”, diz Freire.

Crescimento

Com crescimento de 133% em suas receitas no ano passado, a FindUP estima um aumento de 120% no faturamento em 2022 e ultrapassar a marca de 350 grandes clientes em seu portfólio.

Para isso, a startup almeja captar recursos no mercado que colaborem para a execução de novos projetos. Segundo Freire, a startup está em negociação com investidores para uma captação série A. A ideia é usar esse capital na ampliação de soluções tecnológicas em prol dos clientes.

“Neste ano também temos a expectativa de expandir em 85% o nosso time de colaboradores, principalmente nos departamentos de marketing, comercial, produto, inovação e operação”, declara o CEO.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também