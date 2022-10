São Paulo recebe evento imersivo exclusivo sobre criptomoedas e web 3.0

Com o objetivo de acelerar o crescimento do mercado de criptoativos no Brasil, ampliar o diálogo do segmento que movimentou cerca de R$ 31,7 bilhões somente no primeiro semestre deste ano e aproximar a sociedade de todas as inovações constantes do setor de criptomoedas no Brasil e no mundo, será realizado, em formato híbrido, nos dias 18 e 19 de novembro, no São Paulo Expo, na capital paulista, a primeira entrega do Crypto House of Commons (CHOC), evento imersivo sobre tudo que envolve essa nova era do universo digital. Serão 24 horas de conteúdos exclusivos apresentados em quatro palcos simultâneos, com tradução simultânea, streaming gravado e broadcasting ao vivo.

As principais tendências do mercado, regulamentações e as novas formas de investimentos descentralizados estão entre os temas debatidos por mais de 50 palestrantes, entre eles representantes do Banco Central (Bacen), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo e demais nomes influentes do mercado.

“Com o crescimento meteórico dos criptoativos, precisamos ficar atentos aos próximos passos regulatórios e caminhos que estão sendo estabelecidos por diferentes governos ao redor do mundo. O CHOC será uma jornada para quem tem vontade de informação sobre um dos mercados que mais cresce no mundo”, diz um dos curadores do evento Eduardo de Paiva Gomes.

Organizado pela NürnbergMesse Brasil, empresa que integra o Grupo NürnbergMesse, uma das 20 maiores empresas de exposições do mundo que se destaca entre as dez melhores na Europa, o Crypto House of Commons (CHOC) contará com quatro palcos simultâneos, todos full led para oferecer uma experiência ainda mais completa aos visitantes. Os ingressos já estão à venda no site oficial do evento.

