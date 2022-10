You,inc encerra o ano com lucro de R$ 100 milhões em 12 meses

Por Bússola

Mesmo com dois anos de pandemia, o mercado de imóveis de luxo segue em franca expansão em São Paulo. De acordo com pesquisa da consultoria Brain – Inteligência Estratégica de 2020 para 2021 houve um crescimento de 3,8% de empreendimentos cada vez mais sofisticados em São Paulo. Já na comparação do segundo trimestre de 2021 com mesmo período de 2022, o aumento foi de 37,7%. O salto foi de 962 para 1325 empreendimentos na capital paulista no período de um ano.

Forte exemplo do setor é a You,inc, incorporadora há 13 anos no mercado, que apesar do foco inicial em apartamentos compactos em localizações privilegiadas, identificou uma oportunidade com a pandemia para a incorporação de projetos com apartamentos maiores, como os de quatro dormitórios, que já representam 60% do pipeline da empresa nos últimos dois anos.

“A You,inc é uma companhia que tem a capacidade de se adaptar às tendências do mercado, porém sem perder a sua essência de inovação e pioneirismo. Identificamos a demanda por apartamentos mais funcionais e com mais espaços”, afirma Tatiana Muskat, diretora Institucional da You,inc. Prova disso é que a incorporadora tem um lançamento importante em vista, o Oscar Freire Unlimited, localizado na luxuosa Oscar Freire com Artur de Azevedo, em Pinheiros.

De acordo com a You,inc, o novo e luxuoso empreendimento é o primeiro da incorporadora com metragem de 385m² - além de apartamentos com 25m², 35m² e 220m² -, o mais alto da região com 38 andares e 133 metros de altura com vista privilegiada da região, possui também conceito double living e será construído em um terreno de mais de três mil metros quadrados. O VGV (sigla valor geral de venda) é de impressionantes R$ 450 milhões.

Um dos grandes diferenciais do novo projeto é a separação do fitness em ambientes para cardio, musculação e espaço que pode ser usado para Ioga e luta, entre outros esportes. Raia coberta com 25m e quadra de tênis, além de uma área bem-estar com sauna seca e úmida, sala de massagem e área de descanso são outras vantagens. Tudo isso porque, segundo Tatiana, a pandemia gerou um movimento de busca pelo bem-estar, pela saúde física e mental e espaços diferenciados voltados à prática de esportes são uma grande tendência imobiliária para os próximos anos.

Estratégia para 2023

No próximo ano, a estratégia da You,inc segue baseada em localização premium, qualidade na execução e gestão de produtos diferenciados que compõem um portfólio de mais de R$ 3 bilhões. O foco segue sendo em compactos de luxo, mas com espaço para projetos diferenciados e especiais.

“Nos últimos 12 meses tivemos lucro consolidado de mais de R$ 100 milhões e mais de R$ 20 milhões na Controladora, com margem bruta (ex-financiamento) de 32,5%. Continuaremos tomando as melhores decisões de negócio observando o comportamento dos clientes e do mercado, sempre prontos para capturar as oportunidades com foco em resultado”, diz a executiva.

