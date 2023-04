Sanofi lança versão de antialérgico para crianças sem parabenos

A Sanofi acaba de lançar no Brasil uma nova versão de antialérgico livre de parabenos, seu Allegra Pediátrico com nova formulação. Além de não dar sono e não atrapalhar no desenvolvimento escolar das crianças, os produtos da linha pediátrica, de segunda geração, permanecem livres de lactose e sem adoçantes artificiais em sua composição. Parabenos são conservantes usados em produtos farmacêuticos, cosméticos e alimentícios. Segundo pesquisas, os parabenos podem estar relacionados a maior sensibilização aos alérgenos do ar, substâncias capazes de estimular uma resposta de hipersensibilidade.

Por mais que o uso dos parabenos sejam aprovados por órgãos como FDA (Food and Drug Administration, dos EUA) e pela Agência Europeia de Medicamentos, com o embasamento da ciência e a tecnologia de Consumer Healthcare na Sanofi, que dispõe de uma equipe dedicada de cientistas e especialistas qualificados em todo o mundo, identificou-se após mais de 10 anos de pesquisas que seria viável retirar o componente do medicamento, evitando possíveis impactos nas doenças respiratórias e alérgicas em crianças, uma vez que estas estão desenvolvendo o Sistema Imune e Respiratório.

Segundo Vanessa Cohen, Scientific Affairs Head – Consumer Healthcare na Sanofi, além de atributos como eficácia, segurança e qualidade, é importante um olhar atento para a composição: “ A escolha adequada do medicamento pode minimizar alguns possíveis efeitos colaterais, como a sonolência, que está presente em muitos casos quando é utilizado um anti-histamínico de primeira geração, para este ponto temos a alternativa de utilizar um medicamento com uma molécula mais moderna, de segunda geração que não causa sono, diferente dos antialérgicos mais antigos, não interferindo nas atividades diárias do seu filho permitindo que a criança continue ativa e brincando.”

A mudança foi movida por pesquisas de tendências que buscam melhorias para manter a qualidade de uma nova fórmula, afirma Marília Zanoli, diretora de Consumer Healthcare na Sanofi. “Allegra já tem sua eficácia conhecida e comprovada, então o intuito é reforçar a confiança que já temos de aliviar sintomas de alergia com excelência e inovação de produtos embasado na ciência.”

