Inscrições prorrogadas para programa dar bolsas de estudo de até U$ 100.000

Última chance para os estudantes que desejam concorrer a uma bolsa no programa de bolsas Líderes Estudar. A Fundação Estudar prorrogou as inscrições até o dia 17/04. Para se inscrever, basta acessar este link. As bolsas de estudos variam de acordo com a necessidade do estudante e podem chegar a cobrir 95% dos custos. O apoio financeiro de até 100 mil dólares pode ser aplicado para gastos com o curso ou despesas de manutenção, como moradia, alimentação, transporte e etc.

O programa oferece bolsas de estudo para brasileiros que desejam se graduar, ou pós-graduar, em algumas das melhores universidades do mundo, como por exemplo Harvard, Yale, MIT, Stanford, Cambridge, Oxford, entre muitas outras. Há, também, bolsas para quem pretende estudar em instituições brasileiras.

Além disso, o contemplado passa a fazer parte de uma comunidade formada por 790 pessoas que se destacam no mercado de trabalho e terá acesso a mentorias exclusivas. O programa de bolsas Líderes Estudar formou 790 bolsistas em 121 instituições ao redor do mundo.

Para participar, é necessário ser natural do Brasil, ter entre 16 e 34 anos, apresentar excelência acadêmica, e estar em processo de aceitação, matriculado(a) ou cursando o ensino superior no Brasil ou no exterior em uma das quatro categorias de bolsa: graduação completa no Brasil; intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma (intercâmbio), graduação completa no exterior ou pós-graduação no exterior.

Líderes Estudar nas top 30 universidades dos EUA

Todos os anos, a Fundação Estudar apoia jovens no sonho de estudar fora. Atualmente, 27% dos brasileiros nas top 30 universidades dos EUA fazem parte da rede da organização. Entre elas estão as Universidades da Pensilvânia, Chicago, Columbia, Harvard, Stanford e o Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Luiza Vilanova, goianiense de 21 anos, que foi aprovada em 11 universidades norte-americanas de excelência cursa Ciências Políticas e Educação na Universidade de Columbia é um exemplo de estudante beneficiada pelo programa Líderes Estudar. Além da sua graduação no exterior, desde 2021, ela lidera o Tocando em Frente, programa que já beneficiou mais de 3,5 mil jovens do interior do Brasil, preenchendo o vácuo inspiracional. O objetivo é auxiliar os pequenos a descobrirem seus talentos. Ela ainda é Jovem Embaixadora do Brasil na Unicef.

“Pude estudar em boas escolas na minha formação básica porque meus pais, mesmo sem tantos recursos, sempre acreditaram muito em mim. Antes mesmo de eu chegar na idade de ter notas, eles batiam na porta das escolas do meu bairro e pediam bolsas contando o quanto eu era dedicada. Passei por várias instituições porque nem sempre elas podiam dar continuidade à bolsa ou porque precisávamos nos mudar por conta dos aluguéis altos. Enfrentei bullying numa fase da minha vida e isso me fez querer ajudar outros jovens a acreditarem que também podiam ir longe. Criei o Tocando em Frente para levar oportunidades para jovens de baixa renda assim como eu. Levamos nosso currículo que conta com atividades que vão desde Olimpíadas do Conhecimento até Artes e Jornalismo. Só cheguei até aqui porque descobri que oportunidades como a bolsa no programa Líderes Estudar podem ajudar a realizar sonhos de estudantes”, diz Luiza.

Pré-requisitos

Ser brasileiro ou brasileira de até 34 anos

Apresentar excelência acadêmica

Estar em processo de aceitação, matriculado ou cursando o ensino superior em uma das quatro categorias de bolsa: Graduação completa no Brasil, Intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma no exterior, Graduação completa no exterior ou Pós-graduação no exterior.

Etapas de seleção

São 4 etapas consecutivas e eliminatórias:

Inscrição: testes de perfil e de lógica, análise da trajetória e avaliação de vídeo;

Entrevista de competências e de aprofundamento técnico, quando necessário;

Painel online com líderes Estudar;

Painel final online.

[abril-veja-tambem]W3sidGl0bGUiOiJSZWNlYmEgbm9zc29zIGFydGlnb3MsIGVudHJldmlzdGFzLCBsaXZlcyBlIHBvZGNhc3RzIiwibGluayI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c3NvbGEuZGlnaXRhbC8iLCJoZWFkaW5nIjoiQXNzaW5lIG9zIGJvbGV0aW5zIGRhIELDunNzb2xhIiwiaGVhZGluZy1saW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYnVzc29sYS5kaWdpdGFsLyJ9XQ==[/abril-veja-tambem]

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Edtech PM3 completa 5 anos faturando mais de R$ 20 milhões ao ano

Ensino à distância e as novas tecnologias em IA serão parceiras?

Agência da ONU e escritório do Québec vão formar refugiadas em tecnologia=