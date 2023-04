Instituto Crescer lança programa gratuito para qualificar 100 mil jovens

O Instituto Crescer, organização social que há mais de 22 anos promove projetos de formação de educadores, qualificação profissional e desenvolvimento comunitário, anuncia o lançamento da versão 2023 do Geração Crescer (GC), programa carro-chefe da entidade que opera como uma plataforma 100% gratuita de qualificação profissional, desenvolvimento de habilidades – técnicas e socioemocionais – acesso a empregabilidade, consultoria e promoção de carreira. A projeção do Instituto é atingir 100 mil jovens com a edição deste ano do programa, número 152% superior ao registrado em 2022. O processo de inscrição, para jovens que tenham mais de 16 anos, de qualquer lugar do Brasil, foi aberto no dia 30 de março, Dia Mundial da Juventude instituído pela ONU, e pode ser realizado pelo site.

O novo Geração Crescer vai ao encontro de uma necessidade geracional e de mercado. Estudo divulgado no dia 16 de março, desenvolvido por diversas entidades, intitulado “O futuro do mundo do trabalho para as juventudes” aponta a vulnerabilidade da faixa etária mais jovem no que diz respeito à empregabilidade. Pessoas entre 15 e 29 anos são um dos grupos mais afetados pelas mudanças no mercado de trabalho e crises econômicas recorrentes registradas na última década.

Esta pesquisa, desenvolvida por meio de uma parceria entre o Itaú Educação e Trabalho, a Fundação Arymax, a Fundação Roberto Marinho, a Fundação Telefônica Vivo, Goyn SP, o Instituto Veredas e o Instituto Cíclica, aponta que 27% destes jovens não contam com chances de trabalhar nem estudar e que 39% apenas trabalham, enquanto outros 15% apenas estudam.

O mesmo estudo coloca luz sob outro viés: o das empresas empregadoras. Quando questionadas do motivo de não contratarem jovens, 34 companhias, que contam com programas de inclusão produtiva de jovens em suas estruturas, reclamam da ausência de cursos de qualificação profissional e de formação técnica adequados aos perfis exigidos. Essa é a resposta dada por 67,6% dos respondentes. Já 58,8% dos entrevistados destas companhias dizem que as classes profissionalizantes não estão atualizadas com o que espera o mercado.

Metodologia do impacto coletivo

Diretora técnica e cofundadora do Instituto Crescer, Luciana Allan, afirma que o relançamento é um marco na virada do IC e no consequente processo de transição do Geração Crescer, de um projeto proprietário, para um programa de impacto coletivo, conceito apresentado por John Kania e Mark Kramer na Stanford Social Review, em 2011.

“A metodologia defende que nenhuma organização possui a habilidade para resolver nenhum problema social em escala por si própria. Colocando-a em prática, conseguimos ter uma poderosa abordagem para colaboração de setores distintos que está atingindo efeitos mensuráveis nas maiores questões sociais em organizações sociais ao redor do mundo”, diz.

O intuito de trazer esta inovação para o novo posicionamento do Instituto Crescer é fazer orbitar em torno do Geração Crescer diferentes projetos, com objetivos e especificidades distintos, mas fazer com que todos atuem em uma agenda comum. “Acreditamos que, com a união dos projetos e patrocinadores, trabalhando com o enfoque em colaboração e utilizando o impacto coletivo, causaremos cada vez mais transformação positiva na sociedade.”

Milestones

Desde o início, o Geração Crescer já tem 91 mil pessoas cadastradas, com 47 horas de trilha formativa e 90,1% de indicações dos currículos cadastrados no banco de talentos do GC. Ele funciona como um sistema de aulas online nas quais jovens a partir de 16 anos podem se cadastrar sem custo e sem burocracia, em poucos cliques.

A ideia não é só formar mas também acompanhar o jovem em seus passos seguintes. “Finalizada a preparação, vamos apoiá-lo na preparação do seu currículo e na indicação para vagas de emprego focadas nos seus objetivos. Depois, auxiliamos os jovens na conexão com a empresa empregadora. Oferecemos ainda uma consultoria especializada para os jovens que já conseguiram o trabalho e que, depois de um tempo, tiverem o desejo de buscar uma promoção ou fazer uma transição de carreira”, declara Luciana.

No decorrer de seus 22 anos de trabalho, o Instituto Crescer impactou 634 mil crianças e jovens, 63 mil pessoas de comunidades de baixa renda e 61 mil profissionais da área de educação, em 2,49 mil municípios brasileiros.

