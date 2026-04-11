SaaSpocalypse: o Software as a Service tem futuro na era da IA?

Por James Barroso*

A narrativa de que “o SaaS morreu” ganhou tração recente, impulsionada por movimentos bruscos de mercado e análises que associam a ascensão da inteligência artificial a uma possível erosão do valor das empresas de software.

Quedas relevantes em valuations e estimativas de impacto bilionário reforçaram a percepção de que o setor estaria diante de um ponto de ruptura; o ruído, no entanto, tem mais relação com uma revisão de expectativas do que com um colapso estrutural.

O que está em curso é uma transição relevante, menos visível na superfície e mais profunda na forma como software é construído, consumido e monetizado. Em vez de um desaparecimento do SaaS, há uma mudança de papel.

Uma nova era para o SaaS?

Durante mais de uma década, o modelo de software como serviço se consolidou apoiado em previsibilidade: contratos recorrentes, cobrança por usuário e margens relativamente estáveis. Esse desenho favoreceu aspectos de escalabilidade e simplificou decisões de compra.

Com a incorporação de inteligência artificial e o avanço de agentes autônomos, a lógica começa a se deslocar para modelos baseados em consumo, sobretudo por volume de processamento, número de interações ou execução de tarefas.

Essa mudança altera o centro de gravidade do SaaS. O software deixa de ser apenas uma ferramenta acessada por humanos e passa a operar como uma camada ativa de execução, muitas vezes sem interface direta.

Em diversos casos, o usuário não interage mais com um sistema específico, mas com um agente que orquestra múltiplos sistemas ao mesmo tempo. O front-end perde protagonismo; a infraestrutura e a capacidade de execução ganham.

Este movimento ajuda a explicar o debate em torno da “SaaSpocalypse”. Quando a interface muda, a percepção de valor também muda. No entanto, o núcleo do software corporativo permanece estável e mais relevante do que nunca.

Valor sustentável e integração operacional

Dados operacionais, regras de negócio, rastreabilidade e aderência aos processos continuam sendo os principais vetores de valor. Nesse sentido, sistemas que estão profundamente integrados à operação tendem a se fortalecer, não a desaparecer.

E, quanto mais próximo o software estiver da lógica real de funcionamento de uma indústria, incluindo seus fluxos, exceções, dependências e requisitos regulatórios, maior tende a ser a qualidade dos dados gerados e a capacidade de automação consistente.

Esse é um ponto central no debate atual: a inteligência artificial não substitui a estrutura, ela potencializa aquilo que já está bem modelado.

Ao mesmo tempo, a mudança no modelo de monetização traz implicações para as áreas financeira e jurídica. O modelo tradicional de licenças recorrentes oferecia previsibilidade orçamentária.

Já a tendência baseada em consumo introduz variabilidade, e os custos passam a oscilar de acordo com uso, o que exige novos mecanismos de controle, previsão e otimização.

Esse deslocamento transforma a discussão de tecnologia em uma decisão também financeira e contratual. Métricas como custo por transação, custo por insight ou custo por automação passam a ganhar relevância.

A análise de ROI passa a considerar também elasticidade de uso, impacto marginal e até riscos de consumo acima do previsto.

Maturidade operacional e de processos

Do ponto de vista de governança, tudo isso exige maturidade. Empresas precisarão evoluir seus modelos de contratação, incluindo cláusulas mais claras sobre escalabilidade de custos, limites de uso, transparência de pricing e mecanismos de auditoria.

A gestão de fornecedores também se torna mais complexa, já que parte do consumo pode ser indireta, mediada por agentes ou integrações automatizadas.

Outro efeito importante é a redefinição do que significa “comprar software”. Em um cenário com agentes autônomos, a escolha não é apenas sobre qual sistema adotar, mas sobre como orquestrar múltiplas capacidades, muitas vezes distribuídas entre diferentes provedores.

A arquitetura, nesse contexto, passa a ser um ativo estratégico. Apesar dessas mudanças, há elementos que permanecem constantes. A necessidade de confiabilidade, segurança, compliance e integridade de dados continua inegociável.

A promessa de valor do software corporativo segue ancorada na capacidade de refletir a operação real da empresa e gerar consistência ao longo do tempo.

O futuro do mercado de software

Assim, organizações que tratam a mudança como uma simples substituição de ferramentas tendem a capturar pouco valor; já aquelas que revisitam seus processos, seus modelos de dados e sua governança têm mais chances de transformar essa inflexão em vantagem competitiva.

O chamado “SaaSpocalypse”, na verdade trata-se mais de um ajuste de expectativas do que de uma ruptura estrutural, ao passo que o Software as a Service não deixa de existir.

Pelo contrário, a expectativa é que o mercado cresça 12% ao ano até 2030 em todo o mundo, alcançando mais de US$ 819 bilhões em valor de mercado, segundo projeção da Grand View Research.

O setor se reposiciona como parte de uma camada mais ampla, onde execução, inteligência artificial e dados estão cada vez mais integrados. É nesse alinhamento que o valor sustentável continuará sendo construído.

*James Barroso é diretor de estratégia e IA da Infor Brasil.