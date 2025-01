Vale a pena empreender com modelo Software as a Service em 2025? Confira 10 facilidades do SaaS

*Por Fernando Cesar Moreira

Nos últimos anos, o modelo de Software como Serviço (SaaS) se estabeleceu como uma das revoluções mais significativas no setor de software, especialmente após a explosão digital que experimentamos durante a pandemia. Com a crescente presença da transformação digital em todos os setores, o modelo SaaS proporcionou às empresas um método inovador e eficaz para acessar e usar software.

O Que é o modelo SaaS?

O modelo SaaS é um método de distribuição de software onde os programas são hospedados por um prestador de serviços e disponibilizados aos usuários através da internet. Ao invés de adquirir uma licença e instalar o software em seus próprios computadores, os clientes/usuários pagam uma assinatura para acessar o software via internet, o que possibilita acesso imediato de qualquer lugar via internet.

O modelo SaaS tem potencial para impulsionar consideravelmente as vendas, já que incorpora um modelo de Receita Recorrente. Por meio de assinaturas mensais ou anuais, as empresas conseguem antecipar melhor suas receitas e manter um fluxo de caixa mais estável. Isso não apenas aprimora o planejamento financeiro, como também valoriza a organização no cenário de investimentos.

Adicionalmente, ele se ajusta perfeitamente às demandas das Pequenas e Médias Empresas (PMEs), considerando que muitas dessas organizações não possuem os meios para comprar licenças de software caras. Com um custo inicial reduzido, o SaaS possibilita que essas empresas tenham acesso às tecnologias avançadas, anteriormente restritas às grandes corporações.

O modelo SaaS não tem limites geográficos, uma vez que é um modelo global. As companhias têm a capacidade de ampliar seus mercados para além de suas áreas geográficas sem a exigência de instalações físicas ou logísticas complexas, alcançando um público mundial de maneira simples. Outra conveniência relevante são as vendas baseadas em soluções, já que o modelo SaaS oferece flexibilidade, permitindo uma rápida adaptação às demandas dos clientes ao fornecer soluções específicas que resolvem problemas concretos. Essa customização eleva o contentamento do cliente e, consequentemente, impulsiona as vendas.

As 10 facilidades do modelo SaaS

Diante de toda gama de oportunidade de negócios que o SaaS oferece, também há as facilidades do modelo, como:

1. Custos iniciais reduzidos para clientes

Os produtos desenvolvidos no modelo SaaS diminuem o obstáculo para os clientes, dispensando a exigência de grandes investimentos iniciais em licenças de software e infraestrutura de TI. Isso facilita a captação de uma gama mais extensa de clientes, incluindo pequenas e médias empresas que podem não dispor de fundos para grandes investimentos de capital.

2. Atualizações rápidas e facilidade de manutenção

Com o SaaS, os fornecedores de software têm a capacidade de implementar atualizações, novos recursos e correções de erros de maneira centralizada e automatizada. Isso implica que todos os clientes têm acesso instantâneo às versões mais recentes, aprimorando a experiência do cliente e dos utilizadores sem a exigência de ações manuais.

3. Escalabilidade e flexibilidade

O SaaS proporciona uma escalabilidade considerável para o provedor e para o cliente final. As companhias têm a capacidade de ampliar ou diminuir rapidamente suas atividades conforme a demanda, sem a exigência de investimentos pontuais em infraestrutura adicional. Essa facilidade possibilita que os clientes ajustem o uso conforme suas necessidades.

4. Soluções de segurança em nuvem

A adoção cada vez maior de soluções em nuvem fez com que a segurança na nuvem se tornasse uma prioridade. Estão sendo feitos investimentos para assegurar a proteção dos dados armazenados em ambientes de nuvem contra ameaças externas e internas, e o modelo SaaS, por ser uma solução baseada na nuvem, incorpora toda essa proteção.

5. Acessibilidade e mobilidade

Os produtos SaaS estão disponíveis em qualquer lugar com acesso à internet, possibilitando que os usuários utilizem o software através de aparelhos móveis e de escritórios à distância, o que se apresenta como um benefício no atual cenário de trabalho híbrido e à distância, por proporcionar ampla flexibilidade e mobilidade.

6. Personalização e integração fáceis

Os produtos SaaS geralmente proporcionam opções de personalização e integração com outros programas e serviços, possibilitando que os clientes ajustem o software de acordo com suas necessidades particulares do negócio e usem soluções unificadas para aprimorar suas operações.

7. Expansão global facilitada

O modelo SaaS possibilita que clientes e fornecedores acessem mercados mundiais sem a exigência de presença física ou a gestão de logística complicada. Isso proporciona oportunidades de mercado e auxilia no crescimento internacional das organizações.

8. Modelo de receita recorrente

O modelo de Software como Serviço (SaaS) revoluciona a forma como os produtos são vendidos, proporcionando benefícios consideráveis tanto para os fornecedores quanto para os consumidores. A lucratividade no mercado é estimulada pelo caráter recorrente do modelo de receita. Em vez de se basear em vendas únicas significativas, o SaaS gera uma receita constante por meio de assinaturas mensais ou anuais. É um fluxo contínuo capaz de proporcionar maior previsibilidade, facilitando um planejamento financeiro mais eficaz e uma valorização constante das empresas fornecedoras.

9. Vantagem competitiva

Para o mercado de clientes e fornecedores, a rapidez na criação e implementação de novas funcionalidades no modelo SaaS possibilita uma resposta ágil às alterações nas necessidades dos clientes. Isso resulta em uma significativa vantagem competitiva, que pode resultar em um crescimento na participação de mercado.

10. Valor agregado e inovação contínua

O modelo de Software como Serviço (SaaS) também simplifica a implementação de atualizações e aprimoramentos constantes, assegurando que os clientes possam usufruir de tecnologias avançadas sem a necessidade de atualizações extensas de software. Esse valor adicional mantém a satisfação do cliente elevada, levando a elevadas taxas de retenção, lealdade e, consequentemente, um aumento na lucratividade tanto para os fornecedores quanto para os consumidores.

*Fernando Cesar Moreira é Analista de Sistemas, especialista em Gestão de Projetos PMI e Qualidade na Gestão de Projetos, com certificação PMP, e atua como Líder Técnico de Produto do KSK Exceptions Chargeback e Compliance PCI na Kstack.

