Nos EUA, 600 startups de SaaS, IA e biotecnologia aguardam fila para abrir capital

O mercado de IPOs para startups financiadas por venture capital enfrenta sua pior fase desde 2011. Apenas 42 empresas abriram capital em 2024, enquanto 601 startups seguem na fila, totalizando US$ 1,576 trilhão em valor agregado, segundo o PitchBook.

O principal gargalo está nos valuations elevados durante a pandemia e nas taxas de juros altas, que afastaram investidores. Nos últimos três anos, o número de IPOs caiu drasticamente: 40 em 2022, 41 em 2023 e 42 em 2024.

Mesmo assim, o setor de tecnologia segue movimentado. Em 2024, cinco unicórnios abriram capital, incluindo o Reddit, que viu seu valor de mercado disparar para US$ 30 bilhões. Porém, nenhum IPO foi suficiente para reduzir a incerteza e incentivar uma retomada do mercado.

O segmento de SaaS representa quase metade da fila, com 294 empresas prontas para um IPO – o dobro do volume de 2021. No setor de inteligência artificial, 170 startups já possuem capitalizações compatíveis com uma oferta pública, um aumento de 2,4 vezes em três anos.

A expectativa do PitchBook é de uma recuperação lenta a partir de 2025, mas startups precisarão ajustar valuations e estratégias para atrair investidores cada vez mais seletivos.