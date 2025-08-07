Rio Innovation Week dará destaque para startups e empreendedorismo feminino

Quem está no comando de uma startup sabe a importância vital do networking e da conquista de investidores. Para dar uma força para esses empreendedores, o Rio Innovation Week preparou uma trilha exclusiva.

Realizado entre os dias 12 e 15 de agosto, o evento é um dos maiores do mundo na área de inovação. Este ano, ele projeta movimentar mais de R$ 4 bilhões em negócios e receber 185 mil pessoas. São esperadas mais de 2 mil startups beneficiadas pela trilha Trilha de Empreendedorismo e Inovação Aberta.

As atividades envolverão mentorias, rodadas de negócios e pitchs para investidores. As startups, que podem se inscrever gratuitamente no evento, terão a chance de expor suas soluções e fazer contato direto com stakeholders em potencial, incluindo representantes de mais de 30 países.

“A ideia é apoiar o novo empreendedor, oferecendo espaço para expor, conectar-se com potenciais clientes e investidores, além de aprimorar sua jornada. Grandes empresas podem estar em busca de soluções que startups já têm. Queremos construir essa ponte e criar meios reais para que esses empreendimentos ganhem vida”, explica Carlos Junior, sócio e diretor de Inovação Aberta do Rio Innovation Week.

E o empreendedorismo feminino será destaque

Com o tema “Um olhar através da ética”, o Rio Innovation Week 2025 irá explorar como a ética pode e deve guiar o desenvolvimento de soluções disruptivas. A plenária de abertura ficará por conta de Luiza Helena Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza.

E Trajano não é o único nome feminino de destaque. Com a participação do Grupo Mulheres do Brasil – fundado e presidido por ela e composto por mais de 130 mil membros pelo mundo – o Rio Innovation Week dará destaque ao empreendedorismo feminino com a conferência "Mulheres do Brasil"

A trilha, organizada pelo grupo, contará com importantes vozes femininas, incluindo: a médica cientista e referência internacional em vacinas, Sue Ann Costa Clemens, que debaterá com a médica infectologista e paliativista do Instituto Emílio Ribas, Gloria Brunetti, sobre futurismo em saúde.

Pegando como gancho os 19 anos da Lei Maria da Penha, as desembargadoras Andrea Pachá e Adriana Ramos de Mello falam sobre o que já mudou e o que ainda precisa mudar na legislação. Além delas, a ministra Anielle Franco é outro nome confirmado e vai abordar inclusão e inovação.

10 nomes de destaque no empreendedorismo que estarão presentes no evento:

Ana Fontes - Empreendedora social brasileira, fundadora da Rede Mulher Empreendedora (RME).

Dafna Blaschkauer - Executiva global e primeira diretora de vendas e country manager interina na Apple, responsável pelo lançamento do iPad e do iPhone no varejo do Brasil.

Dani Junco - Fundadora e CEO da B2Mamy, uma socialtech criada em 2016 para empoderar mães no mercado de trabalho e no empreendedorismo e que já capacitou mais de 30 mil mulheres.

Dhafyni Mendes - Empreendedora, comunicadora brasileira e fundadora da Todas Group, plataforma digital voltada ao desenvolvimento profissional de mulheres.

Érica Fridman e Jaana Goeggel - Fundadoras da Sororitê Ventures, que surgiu em 2021 como uma angel network, já conta com cerca de 140 investidoras e aportou mais de R$ 6 milhões em mais de 15 empresas.

Jandaraci Araujo - Cofundadora do Instituto Conselheiras 101, programa voltado para a preparação e inserção de mulheres negras em conselhos de administração, com mentoria e promoção de visibilidade.

Luanna Toniolo, Manuela Bordasch e Patrícia Lima - Empreendedoras e líderes da iniciativa The 3 Percent, projeto que visa impulsionar negócios liderados por mulheres no Brasil com o objetivo de aumentar o suporte a empresas fundadas por mulheres.

Painéis e palestras de destaque

O espaço do Rio Innovation Week 2025 contará com 400 expositores e terá 7 palcos dinâmicos, onde acontecerão palestras sobre temas diversos, como esportes, mobilidade urbana, empreendedorismo, tecnologia e outros.

Algumas palestras que se destacam, e que podem ser de interesse dos empreendedores e empreendedoras, são:

Rio, uma cidade pelo Oceano

O painel propõe uma reflexão sobre o papel estratégico do Rio de Janeiro como metrópole costeira em busca de um desenvolvimento mais sustentável e resiliente. O encontro contará com a presença de Gunter Pauli, economista, empreendedor e autor de "A Economia Azul”.

Economia Azul: desafios ambientais como alavancas de desenvolvimento econômico sustentável

Marina Cançado entrevistará Gunter Pauli numa conversa sobre circularidade e design de modelos de negócios positivos para o planeta por meio da inspiração na eficiência e regeneração dos ecossistemas naturais.

Além Fronteiras: como a vacinação transforma sociedades

Este painel debaterá como a vacinação vai além da prevenção médica: ela é um gesto de solidariedade entre povos em meio a desafios como desigualdades de acesso, logística e hesitação vacinal, termo usado para descrever a relutância, dúvida ou recusa em se vacinar, mesmo quando as vacinas estão disponíveis.

Para conferir mais informações sobre atividades, palestras e atrações, os interessados podem conferir o site https://rioinnovationweek.com.br/

