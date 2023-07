B2Mamy avança, impactando mais de 100 mil mães e mulheres brasileiras

A B2Mamy, organização focada em conectar mães e mulheres em comunidade tornando-as líderes e livres economicamente por meio de educação, empregabilidade e pertencimento, avançou de vez na sua atuação voltada para o propósito social e agora entra como uma das principais e mais ativas socialtechs do Brasil. A empresa que atua em modelo B2B2C, ou seja, une grandes marcas que desejam investir em impacto social com a comunidade, já capacitou, acelerou e desenvolveu mais de 100 mil mulheres. E, ao longo dos seis anos de existência, já gerou um impacto de poder econômico de R$ 27 milhões, por meio da criação de novas startups, recolocação no mercado de trabalho e desenvolvimento de carreiras.

Com o objetivo de levar liberdade financeira para as mulheres, a socialtech trouxe mais de 200 horas de aceleração para startups e recebeu mais de 2 mil pessoas nos programas de capacitação somente neste ano. Agora, tem a expectativa de dobrar o valor de impacto econômico em apenas um ano. “Nosso principal objetivo é ajudar aquelas que nos procuram a entender por onde começar e como construir um bom negócio ou uma carreira de sucesso. Já fizemos a diferença na vida de muitas mulheres, mas não queremos e não vamos parar por aqui. A missão da B2Mamy é proporcionar cada vez mais oportunidades e transformar o mercado de trabalho e de negócios para ser um ambiente potente com a presença ativa de mães e mulheres”, diz Dani Junco, CEO e fundadora da empresa.

Junto às perspectivas de crescimento, a empresa quer se consolidar de vez como uma socialtech especialista em criar e nutrir comunidades que sejam um canal para que as marcas atinjam seus objetivos de impacto social.

“Nós sempre fomos uma empresa focada em impacto social e o nosso objetivo, desde o surgimento está conectado aos critérios da ODS de oferecer educação de qualidade, promover a igualdade de gênero e emprego digno aliado ao crescimento econômico. Além disso, somos pioneiras neste movimento de impacto voltado para a maternidade, transição de carreira no ecossistema de inovação, entre outros. Como resultado disso, temos uma comunidade formada por mais de 100 mil mulheres e conseguimos alcançar lugares onde outras empresas gostariam de chegar. Por isso, queremos nos juntar a players do mercado que tenham as mesmas bandeiras que defendemos e, assim, impactar mais vidas.” afirma Junco.

Hub de inovação family friendly

Para impulsionar a presença feminina no ecossistema de inovação e ajudar as mães e mulheres a se desenvolverem sem terem de abrir mão da sua família, a socialtech criou, em 2019, a Casa B2Mamy. Localizado no coração do bairro de Pinheiros, um dos principais bairros de São Paulo, o espaço é o primeiro hub de inovação family friendly do Brasil. E oferece suporte pedagógico especializado para as crianças enquanto as mães se conectam e estruturam suas startups.

“O nosso objetivo ao criar a Casa sempre foi de oferecer, mais do que um lugar de acolhimento para mães e mulheres em busca de empreender ou de acelerar sua carreira, um local de conexões e fomentador da inovação por meio da comunidade. Queremos impulsionar o Open Innovation e oportunidades de conexão entre empresas, possibilitando, por um preço acessível, o acesso à estrutura física e outros recursos de valor que dão suporte às operações das startups, incentivando novas parcerias e a criação de tecnologias e modelos de negócios com impacto positivo em toda a sociedade”, afirma Dani.

Com os preços mais acessíveis do estado, o espaço já acolheu mais de 6 mil mulheres e funciona no modelo de coworking, oferecendo salas de reunião, espaço para eventos, feiras, palestras, mesas e ambientes compartilhados, permitindo acesso até mesmo para mulheres e mães no começo do negócio. Para assinar os planos de assinatura e ter acesso a Casa B2Mamy, além de outros benefícios da comunidade, como descontos ou acesso gratuito aos programas de conteúdos exclusivos da empresa, basta acessar o site e escolher uma das opções.

Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento e networking de empreendedoras e mães, a B2Mamy tem uma parceria com a We Work que permite que as B2Manas, mulheres que fazem parte do ecossistema da Socialtech, tenham desconto de 100% para reservar um espaço de trabalho em qualquer unidade própria da WeWork e nos mais de 400 coworkings parceiros do marketplace Station by WeWork.

Uma comunidade que só cresce

Além das conexões e trocas entre as B2Manas, estas mulheres têm acesso a benefícios exclusivos como mentorias, eventos, acelerações, uso da Casa B2Mamy, cursos e capacitações, entre outros.

“Pertencer a uma comunidade corta caminho, traz novas formas de pensar e construir o seu repertório. Não há nada mais potente do que estar em uma comunidade que tem como cultura o dar e receber. Quem é membro da nossa, sabe que é preciso ajudar de maneira prática quem está nela. Com uma mentoria, conteúdo, dicas de fornecedor, consumindo seu produto, passando uma vaga de emprego e o mais importante. Validar seus medos, dar um abraço longo e ter uma escuta ativa”, afirma Junco.

