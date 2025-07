3 dicas para criar um pitch assertivo e conquistar investidores

Uma ideia é algo fácil de conquistar, mas para fechar negócio também é preciso poder de síntese e persuasão. Para conquistar investidores, os empreendedores brasileiros precisam dominar a arte do pitch.

“O pitch é o primeiro contato que o investidor em potencial terá com a sua visão para esse novo negócio, quais os pontos fortes do seu projeto e quais ainda podem ser trabalhados”, conta Alexandra Casoni, empresária, investidora e shark tank.

Com mais de 20 anos de empreendedorismo, Alexandra tem vasta experiência em diferentes setores, incluindo saúde e bem-estar, com a Flormel e a Linhahum, e educação de líderes mulheres com sua holding Club A.

Convidamos a empresária para dar dicas que podem melhorar as chances do empreendedor entrar no elevador de mãos vazias e sair com negócio fechado.

1. Atrelar conhecimento à concisão

O empreendedor precisa ter um conhecimento profundo da área que deseja atuar, mas apresentá-la no pitch da forma mais concisa possível, pois muitas vezes você terá apenas alguns minutos para convencer alguém da viabilidade da sua ideia. Quanto maior a confiança com a qual você se apresenta e à sua ideia, maior a possibilidade do investidor te levar a sério.

2. Apresentação convincente do modelo de negócios

Um pitch perfeito apresenta de forma convincente qual solução deseja implementar, o público-alvo que pretende alcançar, estratégias de crescimento e de competitividade frente a concorrência, os valores do investimento necessário e como será aplicado, projeções de receita e de lucro e por fim, as qualificações do empreendedor e as de sua equipe. Caso possua experiências concretas que sustentem sua argumentação, ou um case de sucesso, melhor ainda.

3. Networking e feedbacks para crescer consistemente

Talvez o investimento não venha de imediato, mas não menospreze os insights e as sugestões dos investidores que ouviram seu pitch, pois ajustes no modelo de negócios apresentado refinam sua ideia ainda mais e podem levar a novas futuras reuniões, sugestões de mentorias e conexões que serão fundamentais em seu futuro. Aprender a ouvir com humildade as críticas de quem já está onde você quer chegar, pode ser o diferencial entre o fracasso e o sucesso.

“O pitch é também a oportunidade de avaliar não só a ideia em si, mas o próprio empreendedor, sua clareza, segurança e conhecimento sobre onde e como deseja implementar esse modelo de negócio. Assim, o pitch perfeito passa por uma apresentação não só do que se quer fazer e alcançar, mas também de si mesmo”, conclui Casoni.

