Reserva e Petlove se unem para lançar linha de produtos para pets

A Reserva - marca de vestuário e lifestyle do Grupo AR&Co - e a Petlove - maior ecossistema pet do Brasil - se unem em uma parceria estratégica para lançar uma linha pet, reunindo o estilo e a descontração das duas marcas. Com o slogan “do nosso pica-pau pro seu pet”, a primeira coleção será a “Reserva para Cachorros”, com mais de 100 peças entre guias, coleiras, brinquedos e acessórios, que contam com tamanhos e estampas diversas. Os itens chegam às lojas físicas e online das duas empresas no dia 22 de março.

A parceria entre as duas love brands atende aos desejos de um público apaixonado por cães e que prioriza itens de qualidade premium para seus animais de estimação – que são verdadeiros membros da família. Tanto a nova linha quanto os lançamentos futuros combinam a atitude disruptiva da Reserva e a expertise da Petlove, especialista em soluções, produtos e serviços voltados para o bem-estar dos pets e seus tutores. As novidades prometem tornar a vida das famílias multiespécie mais estilosa, divertida e confortável. A união entre as duas marcas é uma iniciativa a longo prazo, com previsão de diversos lançamentos para os próximos anos.

De acordo com Talita Lacerda, CEO da Petlove, as duas marcas têm uma conexão relevante quando o assunto é promover as melhores experiências para fãs e clientes. Para a executiva, é essencial criar itens de desejo, mas que sempre priorizem o conforto e a segurança dos pets. A ideia é proporcionar momentos de interação e felicidade na dinâmica familiar, um processo que tem influência direta no bem-estar dos animais de estimação.

“Nossa parceria terá início com a ‘Reserva para Cachorros’, mas com expectativa de ampliação e ainda mais lançamentos, inclusive para os gatos. Estamos sempre atentos às demandas e aos desejos dos nossos clientes, buscando parceiros estratégicos para crescer e impulsionar o nosso ecossistema, e a Reserva vem para somar nesse sentido. Teremos uma seleção premium de produtos, com tecnologias e design que priorizam, sempre, o bem-estar dos pets”, diz Talita.

"Conversando com nossos clientes, para nós fica claríssimo um novo e bacana comportamento da sociedade: a nova família é multiespécie. Tem humanos e pets. Assim sendo, da mesma maneira que fazemos linhas femininas, masculinas e infantis, nos pareceu lógico pensar o desenvolvimento de uma linha para os pets.

Por outro lado, temos a consciência de nossa ignorância técnica no que diz respeito ao mundo dos animais e, por isso, precisávamos do melhor parceiro para esta nova aventura, caso da Petlove que, em nossa opinião, é a empresa que mais conhece o mundo dos pets. Nós os procuramos e o fit, não só de trabalho, mas principalmente de cultura empresarial, foi imediato. Deu match e nossos times estão juntos há mais de um ano, se divertindo na pesquisa e no desenvolvimento desta linha que agora chega ao mercado. Importante ressaltar que esta é uma parceria que apenas começa aqui e que evoluirá e crescerá ao longo do tempo“, afirma Rony Meisler, CEO e fundador da Reserva.

O mercado pet conta com um grande potencial de crescimento, visto que atualmente são mais de 85 milhões de cães e gatos adotados no Brasil, segundo levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Isso quer dizer que há mais pets do que crianças nos lares brasileiros (45% das residências têm pelo menos um cão, ou seja, 1,6 pet por residência). Além disso, dados do Instituto Pet Brasil (IPB) mostram que o faturamento no segmento cresceu 16,4% no ano passado, chegando a mais de R$ 60 bilhões.

Dados internos da Petlove comprovam esse aumento constante no setor: em 2022, a empresa registrou faturamento de R$1,1 bilhão e a expectativa para 2023 é atingir R$ 1,5 bilhão, um crescimento de cerca de 36%.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Grupo Petlove ajuda os animais atingidos pelas chuvas em São Sebastião

PLAY: Oscar 2023 e os filmes imperdíveis

Veja onde se hospedar para os grandes festivais deste ano