Bússola Cultural: semana destaca Elis Regina, xadrez e circo

Tributo à Elis Regina

O Museu Felícia Leirner, em Campos do Jordão, terá um domingo musical com o show “Nas curvas com Elis”, um tributo à Elis Regina, com Lia de Oliveira. Conhecida por sua competência vocal, musicalidade e presença de palco, foi aclamada no Brasil e no exterior. A apresentação faz um desfile pelas nuances dessa voz que marcou a história. Esse projeto tem como objetivo resgatar a força e a resistência da mulher que foi uma cantora potente brasileira e completaria 78 anos em março.

26/3, às 11h, gratuito, mais informações no site

Cursos de música

O Conservatório de Tatuí está com inscrições abertas para dois cursos de curta duração, um é “Cordas dedilhadas antigas”, de 12h, com Guilherme de Camargo. As aulas são presenciais, às quintas-feiras, das 13h às 17h (de 6 a 20 de abril). As inscrições vão até 30/3. Outra opção é o curso “Ritmos da cultura pernambucana”, também, de 12h, com Negadeza. Aulas presenciais, na sexta-feira e sábado, das 9h às 12h e das 14h às 17h (dia 14 e 15 de abril). As inscrições vão até 11/4. Ambos acontecem no próprio conservatório, em Tatuí.

Gratuito, inscrições neste link

Na Biblioteca de São Paulo, localizada no Parque da Juventude, em 26/3, às 14h, terá oficina gratuita de xadrez. Durante o encontro, os participantes aprenderão as regras, os movimentos das peças e algumas táticas, além de disputar partidas. A atividade conta com instrutor que orienta os iniciantes e esclarece as dúvidas dos mais experientes. Indicado para pessoas a partir de 7 anos e terá tabuleiros adaptados para as pessoas com deficiência visual.

26/3, das 14h às 16h, presencial, gratuito, não é necessário inscrição, vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada, mais informações no link

Museu da Casa Brasileira

No Museu da Casa Brasileira em 26/3, a partir das 11h, no Jd. Paulistano, terá a apresentação do projeto Música no MCB com o concerto especial da Orquestra de Câmara da ECA-USP. A regência será do maestro André Bachur. O concerto, ainda, recebe como solista Estevão Medeiros Gomes, 1º lugar do II Concurso de Piano Gilberto Tinetti, uma parceria da Ocam com o Laboratório de Piano da USP e do Departamento de Música da ECA. A Ocam, como também é conhecida, é um dos principais organismos artísticos da Universidade de São Paulo, referência no âmbito das orquestras profissionalizantes do país, caracterizando-se por sua marcante qualidade de performance musical, pela abrangência de sua programação e pela concepção arrojada com que desenvolve a proposta artística.

26/3, às 11h, entrada gratuita até 11h, mais informações neste link

O Mundo do Circo SP

No próximo final de semana, dias 25 e 26, O Mundo do Circo SP apresentará atrações, incluindo os espetáculos “Balburdia”, que traz as relações de um casal contada por meio da arte circense; “MAGOTE”, que mistura dança e acrobacia e traz pro picadeiro a importância da coletividade; a fanfarra do “Cumbia Calavera”; além do circo-teatro “Carrilhão”, do movimento negro no picadeiro representado pelos “Prot(agô)Nistas” e do Circo Zanni.

Até o final do mês, o local estará aberto de terça a domingo, sempre das 11h às 18h. A retirada dos ingressos deve ser feita diretamente na bilheteria com uma hora de antecedência.

25/3, 14h - Balburdia, 16h - Magote, 16h - Cumbia Calavera, 18h - Carrilhão, 20h - Circo Zanni; 26/3 - 20h - Prot{agô}nistas, todas as atrações são gratuitas, a programação está disponível neste link

Dez Anos Sem Chorão

“Dez Anos Sem Chorão” é uma exposição em homenagem ao músico, ex-vocalista da banda Charlie Brown Jr., que morreu em março de 2013. As telas foram produzidas por 13 grafiteiros ligados às Fábricas de Cultura de diversas regiões do Estado e podem ser conferidas até 31/3, no Paço Municipal de Santos. A mostra traz trabalhos inspirados em grandes sucessos compostos cantor, os grafiteiros são eles: Negana, Preto TNA, Mandi, Nino, Banguone, Mel Zabunov, Robson Melancia, Kid, Paco, Vinil Colante, Xall, Xand e Rico. Gratuito, mais informações neste link

Onde Mora a Saudade

O Museu da Imigração recebe o lançamento do livro “Onde mora a saudade”, escrito por Eliane Sukerth Pantalena e Alma Ester Sukerth Bindewald e editado pela Editora Telha. A obra narra a história de agricultores alemães que migraram para a Bessarábia - território na Europa Oriental, onde hoje se localiza parte da Moldávia e da Ucrânia - e cruzaram o Atlântico em busca de terra e de paz. Os alemães-bessarábios têm uma narrativa ímpar, conturbada, emocionante e linda. Viveram guerras e perseguições, mas são a fé, a amizade e o trabalho, as sementes que cultivaram onde estiveram. Especialmente, na década de 1920, chegaram ao Brasil e formaram as colônias Água da Colônia e Aymoré, no interior de São Paulo.

No dia do lançamento, o livro será comercializado com valor promocional de R$ 55,00.

Gratuito, sem inscrição, a partir das 14h, mais informações neste link

Futebol Feminino

O Museu do Futebol fará o jogo educativo “De frente com a seleção feminina”, em 26 de março, das 11h das 12h, o qual convida os visitantes a conhecerem as jogadoras que disputarão a Copa do Mundo de Futebol Feminino deste ano. No jogo, a miscigenação do povo brasileiro está em destaque nas atletas que compõem a seleção, e os participantes terão que utilizar raciocínio lógico, percepções, memórias e habilidades de associação, para descobrir qual é a jogadora que o adversário esconde.

26/3, das 11h das 12h, R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada), grátis às terças-feiras, mais informações neste link

A Pinacoteca Luz está com a instalação “Escola Panapaná”, de Denilson Baniwa, uma construção em três pavimentos cujo interior acolherá aulas de línguas e culturas indígenas, artes e música. A estrutura, que, no início, evoca a forma de um casulo, se transformará em uma mariposa ao longo do período em cartaz, com curadoria de Renato Menezes. Indígena do povo Baniwa, Denilson mostra que, para a sua comunidade, a educação deve ser pensada como um modo de construção de um mundo para quem ainda não nasceu. Na instalação Escola Panapaná, o artista propõe um experimento artístico-pedagógico colaborativo. Os visitantes terão contato com a cultura de diversas comunidades, como os Baniwa e os Guarani, através de aulas e práticas que discutem os princípios básicos de comunicação, a origem da língua desses povos, sua produção artística, tradições e modo de se relacionarem com a fauna e a flora. O artista elabora uma analogia ao tempo do cultivo associado ao tempo do ensino, por meio da imagem da metamorfose da borboleta. O nome panapaná designa o coletivo de borboletas.

Ingressos R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia), de quarta a segunda, das 10h às 18h. Quintas estendidas, até 20h, em cartaz até 30/7/23, mais informações neste link

Projeto Guri

O Projeto Guri, programa de educação musical e inclusão sociocultural da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, abre vagas para 21 cursos virtuais que serão oferecidos de forma gratuita para diversos níveis de ensino e faixas etárias. Os cursos estão divididos em 8 encontros que podem ocorrer uma ou duas vezes por semana, com uma hora de duração via Plataforma Zoom e têm início a partir do dia 17 de abril. Os interessados podem optar por cursos de instrumentos como: percussão descomplicada e criativa, pandeiro brasileiro, a viola caipira e seus encantos; cursos de teoria e apreciação musical como: iniciação à harmonia musical, entre outros.

As inscrições seguem até o dia 3/4 e podem ser feitas pelo site do programa por meio deste link. Gratuito, mais informações neste link

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Bússola cultural: semana destaca inclusão e conscientização

PLAY: SP ganha nova Pinacoteca, agora o maior museu do Brasil

Veja onde se hospedar para os grandes festivais deste ano