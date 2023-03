Grupo Petlove ajuda os animais atingidos pelas chuvas em São Sebastião

O Grupo Petlove – maior ecossistema pet do Brasil – e o Instituto Felipe Becari, via os deputados federal eleito Felipe Becari e estadual eleito Rafael Saraiva – co-fundador da organização – formaram uma força-tarefa para auxiliar no atendimento emergencial e cuidados dos animais atingidos pela tragédia climática na região de São Sebastião, litoral de São Paulo. Junto ao político, a empresa pet e a ONG enviaram médicos-veterinários, remédios e insumos básicos (desde analgésicos, vermífugos e antipulgas, anestésicos, soros entre outros) para uma primeira avaliação das condições de saúde de cães e gatos desabrigados e resgatados dos escombros. Os pets se encontram debilitados e com quadros em diferentes níveis de gravidade, como picadas de peçonhentos, patas quebradas e, também, a perda de seus tutores.

Devido às condições dos animais e à falta de infraestrutura básica na região, os médico-veterinários da Petlove e do Instituto estão focados no acompanhamento clínico e manejo dos animais – necessários para a remoção –, que foram resgatados das áreas de risco pelo Grupo de Resgate de Animais em Desastre (Grad). Cerca de 30 cães e gatos estão sendo transportados para Cotia, na região metropolitana de São Paulo, onde receberão atendimento e tratamento adequados para cada situação. Eles serão enviados via transporte terrestre e acompanhados na chegada pelo deputado federal Felipe Becari.

A Petlove será a responsável pelo acompanhamento veterinário de urgência - cedendo tanto profissionais quanto insumos diversos considerando as necessidades particulares a cada caso, além de arcar com as despesas com exames, procedimentos e eventuais internações - bem como o acompanhamento posterior destes pets via a área de saúde da empresa.

Em paralelo, a holding pet está doando medicamentos e insumos veterinários para os primeiros socorros do Grad, além de caixas de transporte focadas no bem-estar dos animais durante os resgates das áreas de risco. A ação prevê ainda o envio de cerca de 1,5 toneladas em alimentos e ração para cães e gatos da região, quantidade suficiente para alimentar cerca de 220 animais por um mês.

Durante o tratamento via Petlove, os animais ficarão abrigados no Instituto Felipe Becari, localizado em Cotia (SP), e aqueles que perderam seus tutores serão destinados para a adoção posteriormente.

“Na Petlove, não podemos ficar alheios ao sofrimento dos animais nem da sociedade. Nossa missão é democratizar e simplificar o cuidado com o pet, o que inclui promover sua saúde, bem-estar e segurança. Sentimos imensamente pelas tragédias ocorridas no litoral norte de São Paulo e junto ao Ricardo Zaninotto, do grupo Gimba e às equipes da Gerando Falcões e dos deputados Felipe Becari e Rafael Saraiva, fundadores do Instituto Felipe Becari, encontramos meios de tornar possível o atendimento e o resgate dos animais que estão em situação de risco e sofrimento. Sabemos que muito precisa ser feito, mas vamos fazer a nossa parte oferecendo atendimento veterinário e insumos como medicamentos e alimentos para os cães e gatos que também estão sofrendo com essa tragédia. Inclusive, reforçamos o convite a todos para que, juntos, possamos tentar amenizar tamanho impacto causado por essa tragédia. Qualquer doação para as ONGs Verde Escola e Gerando Falcões pode fazer a diferença na vida de centenas de pessoas e animais em condição de vulnerabilidade”, diz Talita Lacerda, CEO do Grupo Petlove.

“Nós, do Instituto Felipe Becari, temos experiência na remoção de animais vítimas de grandes tragédias como esta em São Sebastião, bem como estrutura para acolher e tratar estes pets. Em parceria com a Petlove nesta situação, nós conseguiremos ajudar ainda mais estes cães e gatos que precisam tanto do nosso cuidado”, afirma o deputado eleito e cofundador da instituição Rafael Saraiva.

