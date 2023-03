Veja onde se hospedar para os grandes festivais deste ano

Por Bússola

Em 2023, não vão faltar oportunidades para curtir uma boa música ao vivo com a galera. Sudeste, sul e centro-oeste são as regiões que recebem alguns dos eventos mais aguardados do ano – são 20 já confirmados. Billie Eilish, Lil Nas X, Drake e Bruno Mars são apenas algumas das atrações que passam pelo Brasil em 2023. Entre os artistas nacionais, NX Zero, Jorge Ben Jor, Racionais MC’s & Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Criolo e Ludmilla prometem animar o público. E a plataforma de viagens online Hurb indica os melhores hotéis para quem planeja viajar para assistir seu artista preferido.

Março abriu o cronograma dos grandes festivais no país. Depois do GRLS!, festival que levou apenas performances femininas ao palco do Centro Esportivo Tietê no último final de semana, São Paulo recebe a 10ª edição do Lollapalooza. A região de Interlagos, onde o evento internacional acontece anualmente, está lotada e não tem mais quartos disponíveis em hospedagens. Por isso, os turistas podem se hospedar na região central de São Paulo, desfrutando de toda sua estrutura turística. Hotéis como o San Raphael Hotel, WZ Jardins e Marriott Executive Apartments têm vagas para o período.

Em abril, no dia 15, o tradicional Queremos ocupa mais uma vez a Marina da Glória, no Rio de Janeiro, com Marisa Monte, Liniker e mais. Na região, a travel tech sugere hospedagem nos hotéis Prodigy Santos Dumont, o Vila Galé Rio de Janeiro e o Santa Teresa Hotel RJ MGallery.

O mais novo festival no roteiro nacional é o C6 Fest, que acontece no mês de maio tanto no Rio quanto em São Paulo, trazendo a referência da música eletrônica Kraftwerk e a promessa do jazz Samara Joy, que acaba de ser premiado pelo Grammy. No Rio, os shows acontecem no Vivo Rio, no bairro do Flamengo, onde estão localizados o Royal Regency Hotel e o Windsor Florida Hotel. Em São Paulo, o Parque Ibirapuera foi escolhido para receber os artistas. O Ibis São Paulo Ibirapuera e o Meliá Ibirapuera ficam na região.

O Nômade Festival leva Alcione, Seu Jorge e Baiana System para dois dias de muita música brasileira em São Paulo. O Hurb tem uma vitrine dedicada exclusivamente ao público do festival, que está em sua quarta edição.

Depois do sucesso da sua estreia no ano passado, o MITA chega mais uma vez ao Rio e a São Paulo a partir de maio (27 e 28 de maio, 03 e 04 de junho), no bairro da Gávea e no Vale do Anhangabaú, respectivamente. Para aqueles que visitarão o Rio para acompanhar Lana del Rey e Florence + the Machine, hotéis como Rio Design Hotel, Riale Vilamar Copacabana e Hotel Arpoador estão bem próximos das principais praias da cidade, e a poucos minutos de transporte público do show. Já para quem prefere viajar para São Paulo, alguns dos hotéis próximos dos palcos são Novotel Jaraguá São Paulo Convention, Intercity Paulista e o Grand Plaza São Paulo Jardins.

A estreia do The Town, também em São Paulo, promete. Da mesma produtora do tradicional Rock in Rio, o festival levará artistas nacionais e internacionais para Interlagos ao longo de cinco dias, no mês de setembro. A grande demanda já ocupou os hotéis da região, por isso, o Hurb indica opções no centro de SP para ajudar os turistas a aproveitar com facilidade o melhor no coração da cidade: B&B Hotels São Paulo Luz,San Juan Business São Paulo, ou então o Marabá - Hotel Oficial do Bar Brahma.

Belo Horizonte já confirmou três grandes eventos musicais este ano: 2000 Rock Fest e Breve, ambos em abril, e o Festival Sensacional, em junho. Para todos eles, a indicação da plataforma para hospedagem em Belo Horizonte é apostar na rede Royal Hotéis. Com quatro hotéis na cidade, o Royal Boutique Savassi Hotel, o Royal Center Hotel, o Royal Design Savassi Hotel, e o Royal Golden Hotel, está nos melhores bairros, oferecendo um bom custo benefício.

Curitiba tem três eventos confirmados, todos no mês de maio. No dia 06, dois deles dividem as atenções: o Curitiba Country Festival – com programação voltada para sertanejo e eletrônico – e o Warung Day Festival, com três palcos ocupados por mais de 15 DJs. Chegando no fim do mês, o Coolritiba levará para o Paraná vinte e dois shows, desde artistas novos até os mais experientes, além de roda gigante, tirolesa e skyfall. As redes Mercure e Intercity oferecem hospedagens na cidade com disponibilidade para as datas.

No Rio Grande do Sul, o festival imersivo Morrostock faz o público montar acampamento para sua 15ª edição, em novembro, colocando os holofotes sobre o gênero do rock alternativo. Na cidade de Santa Maria, que sedia o evento, o Hurb indica o Altadomo Hotel e o Hotel Dom Rafael, que oferece 20% de desconto por tempo limitado.

Um encontro construtivo com a natureza é proporcionado pela 9ª edição do Festival Ilumina, em Alto Paraíso de Goiás, em julho. Além de shows, a programação conta com danças, ioga e debates contemporâneos. Localizada no parque nacional, a Pousada Camelot tem uma decoração medieval diferenciada e fica a menos de 4 quilômetros da Chapada dos Veadeiros, uma das atrações da região.

Nos dias 1 e 2 de julho, Goiânia receberá o Villa Mix, evento que levará artistas do mundo inteiro para o estacionamento do Estádio Serra Dourada. Realizado desde 2011, o festival já acontece em diversas cidades brasileiras. Na capital, o Golden Lis Hotel Boutique é ideal para quem busca um bom descanso após todo o agito.

E esses são apenas os festivais com datas já confirmadas para 2023. A previsão é de que mais eventos no segundo semestre sejam anunciados em breve. Com mais de 10 mil hotéis e pousadas parceiras em território nacional, o Hurb te ajuda a se planejar para seguir a rota do turismo musical.

