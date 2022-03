Rebranding: P2D agora é Ōner e investe em ferramenta para empreendedores

Uma plataforma tecnológica que proporciona a oportunidade de empreender digitalmente nas redes sociais com uma loja online de viagens e turismo, com custo zero para empreendedores digitais. Essa é a Ōner, startup antes conhecida como P2D Travel, que passou por um rebranding ao completar dez meses, adotando um nome que remete ao modelo de negócios da marca, que permite que qualquer pessoa seja dono de seu próprio negócio, através da empresa e sua plataforma.

Com o rebranding, o objetivo é destacar a expansão do mercado de atuação e ressaltar a internacionalização da startup, com a operação em Portugal, no Brasil e agora também no México. A Ōner conta hoje com mais de 20 mil parceiros e está conectada com todas as companhias aéreas nacionais e internacionais, oferta 120 mil hotéis e já promoveu mais de R$ 800 milhões em cotações de passagens aéreas, estadias em hotéis, aluguel de automóveis, pacotes turísticos, e seguros-viagens. “Já nascemos com DNA global e multimercados”, afirma o CEO, Antonoaldo Neves.

O social e-commerce de passagens aéreas, reservas em hotéis, aluguel de automóveis, pacotes de viagens e outros serviços turísticos é de uso fácil e simples tanto para quem já vende viagens como para quem quer empreender no setor. Todos os parceiros recebem treinamento especial sobre a plataforma, além de capacitação em marketing, vendas, destinos e produtos turísticos. O parceiro que utilizar a plataforma pode ganhar até 30% do valor da venda em comissão, tornando-se um empreendedor digital, sem custo para o uso de sua própria loja online.

Números

“O social e-commerce em três anos será um mercado de USD 1,5 trilhão, segundo a Accenture. As pessoas passam 7 horas por dia nas redes sociais. Todos nós queremos viajar. As redes sociais são maravilhosas para promover e vender viagens”, afirma Neves.

A meta da startup é atingir o patamar de 100 mil parceiros até o final deste ano. A Ōner, que iniciou com investimento dos fundadores, conta também com a Point Break Capital como investidor, fundo que faz a gestão de US$ 4 bilhões em investimentos no mundo. Dentre eles está a Caesars Entertainment, maior empresa de cassinos nos Estados Unidos (EUA), operando 50 propriedades com mais de 45 mil quartos de hotéis.

Para a cofundadora da Ōner, Jeanine Pires, a tecnologia sozinha não ganha o jogo. Mais de 50% dos recursos da startup vão para tecnologia, sendo orientados por números, mas são as pessoas que fazem a diferença. “No dia a dia com os nossos parceiros, com os clientes dos nossos parceiros, oferecemos sempre um serviço tecnológico, mas humanizado”, declara.

Atualmente o movimento de vendas da plataforma é 80% voltado para o turismo doméstico e 20% internacional, o que mostra um potencial a ser explorado. “Em termos de negócios, a Ōner pretende chegar a um volume de vendas de mais de R$ 2 bilhões em cinco anos”, afirma Jeanine.

