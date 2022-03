XLZ alcança R$ 300 milhões em antecipação de recebíveis no início do ano

A fintech XLZ, fundada há menos de três anos, nos primeiros dias de fevereiro deste ano, alcançou R$ 300 milhões em operações de antecipação de recebíveis. Foram R$ 240 milhões somente nos últimos doze meses. 70 mil notas fiscais tiveram os seus pagamentos antecipados nesse período. Com isso, o sonho dos fundadores, dentre eles Valmir Fernandes, CEO, de democratizar o acesso ao crédito e de ampliar a liberdade financeira das empresas — especialmente das PMEs —, transforma-se cada dia mais em realidade.

Já são milhares de compradores e fornecedores que se relacionam diretamente no ecossistema da XLZ, através de uma plataforma digital inovadora, que facilita a conexão direta entre eles, independentemente de seus portes e segmentos de atuação.

Com isso, a XLZ beneficia milhares de empresas, as quais passam a ter informações mais precisas, recursos financeiros otimizados, crédito com taxas menores e sem tarifas adicionais, além de não ficarem sujeitas aos limites, exigências e burocracias existentes no sistema financeiro tradicional.

No Brasil, a facilidade de acesso ao crédito é diretamente proporcional ao tamanho das empresas. Os empreendedores sofrem em demasia para captar capital de giro, sendo obrigados a fazer o impossível para controlar corretamente os fluxos de caixa de suas empresas e, com isso, honrar os compromissos.

Nesse contexto, o crescimento expressivo da XLZ aponta caminhos e apresenta respostas para a superação desses desafios. “E vem muito mais por aí”, afirma Nuno Dias Jorge, diretor comercial da fintech.

