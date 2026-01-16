Essa é a mudança número 1 que líderes precisam fazer para atingir uma alta performance em 2026

Liderança de alta performance exige mais do que metas batidas e gráficos ascendentes. Empresas que priorizam pessoas, não apenas resultados, são as que mais crescem, e sustentam esse crescimento no longo prazo.

Essa é a tese defendida pelo executivo e coach de liderança Marcel Schwantes. Ele propõe uma mudança de mentalidade urgente para os líderes de 2026 em diante, afirmando que colocar as pessoas no centro da estratégia não é romantismo, é inteligência de execução. As informações foram retiradas de Inc.

A liderança que constrói — e sustenta — empresas vencedoras

A máxima “tudo se constrói ou desmorona com base na liderança”, de John Maxwell, segue mais atual do que nunca. O grande desafio, segundo Schwantes, é reformular o modo como identificamos, promovemos e desenvolvemos lideranças dentro das organizações.

No centro dessa virada está o conceito de liderança servidora, um modelo que prioriza empatia, confiança, escuta ativa e cuidado com as pessoas em todos os níveis da organização.

E, mais do que discurso, há dados que comprovam a eficácia dessa abordagem.

Pessoas no centro: o novo motor da performance

Esses dados desmontam o mito de que performance depende de cultura dura, metas agressivas e foco exclusivo no resultado.

Na verdade, o que o estudo mostra é que empresas que cuidam genuinamente das pessoas entregam mais — e melhor.

A liderança que foca apenas no "lucro pelo lucro" está ficando para trás. A nova geração de líderes precisa dominar habilidades humanas, como empatia, escuta, construção de segurança psicológica e visão sistêmica.

Essa nova abordagem não diminui a importância dos resultados, ela alinha o sucesso financeiro a uma execução mais consciente, sustentável e humana.

Liderar com propósito: o diferencial da nova era

A liderança servidora é prática, mensurável e replicável. Envolve:

Tomar decisões com base em valores — mesmo quando são difíceis.

Empoderar pessoas para que assumam protagonismo nos resultados.

Garantir que todos se sintam parte do sucesso , e não apenas peças operacionais.

Mais do que um estilo de gestão, essa abordagem é um compromisso diário com uma cultura que produz resultados sustentáveis com base em confiança mútua.

