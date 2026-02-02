Qual será o papel do rebranding para as marcas em 2026?

Por Heloisa Santana*

Começo de ano é sempre um bom momento para refletir sobre transformação . No universo das marcas, esse movimento costuma se traduzir em rebrandings - muitas vezes restritos a mudanças visuais ou ajustes de comunicação.

Mas, à medida que avançamos em 2026, esse entendimento já não se sustenta. Rebranding deixou de ser imagem para se tornar uma decisão estratégica e estrutural, que começa na cultura.

Ela atravessa a governança e se materializa na experiência entregue ao mercado. Na prática, o rebranding contemporâneo não nasce no design, mas de uma revisão profunda de propósito, comportamento e coerência.

O papel da consistência e do propósito

Em um ambiente hiperconectado, mais transparente e menos tolerante a discursos vazios, marcas são avaliadas menos pelo que dizem e mais pelo que fazem.

Avalia-se, sobretudo, pela consistência entre essas duas dimensões. A identidade visual passa a ser consequência, não ponto de partida.

Quando antecede a transformação interna, o risco de superficialidade é alto - e o mercado percebe rapidamente. Esse movimento se intensifica quando temas como experiência do consumidor , sustentabilidade, impacto social e governança passam a ocupar o centro.

A consolidação da agenda sustentável

ESG deixou de ser uma agenda acessória ou um selo reputacional para se consolidar como critério básico de credibilidade.

Pesquisa da MindMiners , encomendada pelo Google , mostra que 83% dos brasileiros valorizam empresas alinhadas à agenda ESG . Não se trata mais de diferencial, mas de uma expectativa mínima de confiança.

O comportamento do consumidor reforça essa lógica. Confiança e relevância são construídas ao longo de toda a jornada, e não em campanhas isoladas.

Construindo confiança através da vivência

A última edição do Edelman Trust Barometer é clara ao apontar que "confiança não se constrói no discurso, mas na vivência" .

Atendimento, decisões públicas, postura institucional e experiências reais formam um único ecossistema de percepção da marca. É na experiência - e não na campanha - que a marca prova quem ela é e constrói confiança duradoura.

Marcas fortes, portanto, não são apenas as que se comunicam bem, mas as que sabem escutar, dialogar e evoluir junto com seus públicos.

O futuro da comunicação estratégica

O valor não está apenas no produto ou no serviço, mas na forma como a marca se posiciona, se comporta e se relaciona com a sociedade. O rebranding de 2026 é menos sobre controle de narrativa e muito mais sobre vínculos legítimos.

Para o mercado de comunicação - especialmente para o live marketing - esse cenário exige uma atuação mais estratégica e responsável.

Agências e profissionais são chamados a transpor além da estética, contribuindo para decisões que envolvem cultura, impacto, governança e experiência real.

Em 2026, marcas verdadeiramente novas não serão as que apenas mudaram sua imagem. Serão aquelas que tiveram coragem de se transformar de dentro para fora - e sustentar essa transformação na prática.