QSaúde: “Devolvemos o privilégio de ter um médico para chamar de seu”

Na nova edição do Bússola Trends em vídeo, Alexandre Loures e Flávio Castro, sócios do Grupo FSB, recebem o vice-presidente executivo do QSaúde, Anderson Nascimento, para um bate-papo sobre um novo conceito de atenção na área da saúde. O QSaúde foi criado no final do ano passado com base no uso intensivo de tecnologia e no resgate do conceito de médico de família.

Segundo o executivo, os modelos de sucesso na gestão de saúde são aqueles em que a ação preventiva e a gestão continuada do cliente vêm antes dos eventos do modelo reativo.

“Nossa grande aposta é manter o cliente saudável por meio de informação”, afirma. “Somos uma empresa de saúde, mas também uma empresa de dados. Temos uma plataforma digital muito bem montada.”

Dados bem utilizados e bem direcionados evitam desfechos de doenças ruins, diz ele, citando o exemplo da gestão de saúde em Singapura. Segundo o executivo, a informação sobre hábitos alimentares e prática de exercícios, por exemplo, e aplicação de ações corretas no dia a dia dos pacientes garantem maior qualidade de vida e longevidade.

Isso é possível com inteligência artificial e machine learning, mas também com inteligência médica capaz de tropicalizar a informação. “Não existe algoritmo que dê conta do Brasil. Não dá para tratar Manaus como se trata Fortaleza. O QSaúde usa as ferramentas tecnológicas direcionadas para cada cliente.”

Na conversa, Anderson Nascimento fala também da importância da pessoalização do atendimento. “Estamos devolvendo o privilégio de ter um médico para chamar de seu.”

Bússola Trends é a coluna semanal de Alexandre Loures e Flávio Castro sobre comunicação e marketing. Uma nova entrevista em vídeo com especialistas e lideranças do mercado é publicada mensalmente no portal da EXAME e no YouTube da Bússola.

