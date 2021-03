Bernardinho: “A força transformadora do esporte é pouco explorada no Brasil”

Na nova edição do Bússola Trends em vídeo, Flávio Castro, sócio do Grupo FSB, recebeu Bernardo Rezende, técnico de vôlei, empresário e palestrante, para um bate-papo sobre liderança, comunicação e esporte. Dono de sete medalhas olímpicas (uma como jogador e seis como treinador), Bernardinho ressaltou como o esporte é uma ferramenta poderosa de aprendizagem e desenvolvimento, e lamentou que Brasil explore muito pouco essa força transformadora.

“O esporte ensina valores e desenvolve habilidades que são essenciais no mundo corporativo e em toda a sociedade. Disciplina, resiliência, trabalho em equipe e empatia - exercitados permanentemente na prática esportiva - são qualidades fundamentais de profissionais e empresas de sucesso. No Brasil, o uso do esporte como ferramenta potente de comunicação e transmissão de valores ainda é pouco explorado pelo mercado e pelos governos”, explicou Bernardinho. Ele citou projetos feitos em parceria com a Unilever e a CCR como exemplos bem-sucedidos do alinhamento de valores entre as marcas e o esporte.

Um dos responsáveis pelos projetos de comunicação e marketing destacados por Bernardinho, Luiz Carlos Dutra, que é diretor corporativo da Mover Participações e membro do Conselho de Administração da CCR e da Camargo Corrêa Infra, também participou do bate-papo. Dutra lembrou como a governança do esporte – que envolve liderança, visão, disciplina, execução e resultado – pode inspirar líderes e empresas, especialmente no cenário de crise como o da pandemia.

Confira a conversa completa no link abaixo!

Bússola Trends é a coluna semanal de Alexandre Loures e Flávio Castro sobre comunicação e marketing. Uma nova entrevista em vídeo com especialistas e lideranças do mercado é sempre publicada na primeira terça-feira do mês no portal da Exame e no YouTube da Bússola.

