Instituições de ensino abrem mais de 70 vagas para o 2º semestre

Com a aproximação do segundo semestre do ano letivo, instituições de ensino abrem novas vagas para profissionais da educação. O principal objetivo das instituições é reforçar suas equipes pedagógicas e administrativas para a segunda metade do ano.

Nesta temporada de contratações, o destaque é a forte procura por professores bilíngues e profissionais com competências multiculturais.

Colégio Visconde de Porto Seguro procura profissionais em São Paulo e Valinhos

O Colégio Visconde de Porto Seguro está com mais de 20 vagas abertas para suas unidades de São Paulo e Valinhos. As oportunidades contemplam diferentes perfis, dividindo-se entre posições para o corpo docente e para áreas institucionais, administrativas e operacionais.

Vagas pedagógicas

No campo pedagógico, as vagas incluem cargos de: Professor, assistentes e estagiários em disciplinas como Língua Portuguesa, História, Geografia, Arte e Educação Física.

Há ainda vagas específicas relacionadas ao bilinguismo para a Educação Infantil, professor de Negócios (IB DP), assistant university and career counsellor, professor de Alemão, além de estagiários, assistentes e profissionais de apoio operacional (inglês e alemão).

Vagas institucionais

Já para o suporte institucional, o colégio busca profissionais para cargos de redator/revisor de texto, assistente educacional, berçarista, recepcionista, manutencista e controlador de acesso, além de oferecer estágios em Psicologia e Administração.

Oferta de benefícios

Contratações incluem pacote completo de benefícios, com refeição no local, vale-transporte ou estacionamento, seguro de vida e convênio com o Sesc, acesso ao Wellhub e parcerias com redes de descontos (academias, cinemas e faculdades).

Os interessados podem conferir os detalhes de cada posição e realizar a candidatura diretamente pela página oficial da instituição no LinkedIn ou no site do Colégio.

International Schools Partnership procura 48 profissionais no Brasil

O grupo internacional britânico International Schools Partnership (ISP) está com 48 vagas abertas, ao todo, no Brasil.

Entre as oportunidades oferecidas nas regiões atendidas pela ISP, estão: assistente de aprendizagem, assistente de direção, coordenador pedagógico, corretor de redação e estagiário.

Também há oportunidade para professores assistentes, polivalentes e de educação especial – nas disciplinas de biologia, teatro, matemática, gramática, inglês e química.

Há vagas ainda nas áreas administrativas: assistente de facilities, auxiliar de serviços, inspetor, monitor, porteiro, recepcionista e servente geral. Os interessados podem conferir os requisitos para cada vaga e realizar as candidaturas pelo site da ISP.

A International Schools Partnership (ISP) é um grupo educacional presente em 25 países com 116 escolas, 12 delas no Brasil.

Na atual fase de expansão, a companhia investiu R$ 5,6 milhões em modernização tecnológica e em modelo de ensino que combina IA em tempo real, personalização do ensino e formação docente.

O investimento compreende a entrega de dispositivos para professores e alunos ao longo de 2026, além da adoção de uma plataforma voltada ao planejamento de aulas para otimizar o trabalho docente.

“Nosso objetivo é atrair e desenvolver talentos que estejam alinhados a uma proposta pedagógica global, de oferecer uma educação conectada às demandas do mundo contemporâneo. Buscamos profissionais alinhados aos nossos valores, que queiram crescer em um ambiente colaborativo, inovador e com visão internacional de educação”, conclui a diretora geral da ISP no Brasil, Santuza Bicalho.