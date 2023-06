Projeto Rede Amazônia +Conectada leva internet rápida para Vale do Juruti

O projeto Rede Amazônia +Conectada, Transforming Lives Through Connectivity, um programa de R$ 10 milhões apoiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e realizado pelo Grupo +Unidos, está prestes a disponibilizar conexão de internet estável e rápida para mais de 3.000 pessoas no Vale do Juruti, no Pará. Essa iniciativa conta com a colaboração da Alcoa, Microsoft, Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda (Qualcomm Brazil) e Instituto Juruti Sustentável (IJUS), e será oficialmente lançada na terça-feira, 13 de junho, durante um evento na Qualcomm Brasil, em São Paulo.

Por meio de critérios de renda e inclusão, com a ajuda do IJUS, serão selecionadas 750 residências para receberem computadores com conexão de internet fornecida por provedores locais. A infraestrutura da rede será baseada em fibra ótica, garantindo uma conexão confiável e de alta velocidade.

Além do acesso à internet, o projeto Rede Amazônia +Conectada também oferecerá cursos de capacitação voltados para o mercado de trabalho, com enfoque em educação, sustentabilidade e aumento da empregabilidade.

Como será o evento?

A cerimônia de lançamento contará com a presença de Ted Gehr, diretor da USAID/Brasil. Durante o evento também acontecerá rodas de conversa sobre importância da conectividade na Amazônia, além da assinatura do contrato.

“Esperamos que o acesso a uma tecnologia de banda larga de qualidade e alta velocidade facilite o desenvolvimento local e promova a transformação social. Isso resultará em uma comunidade capacitada para utilizar ferramentas digitais em busca de oportunidades de crescimento econômico, bem como na disseminação da conscientização sobre os desafios e ameaças enfrentados pela Amazônia, contribuindo para a sustentabilidade a longo prazo dos recursos amazônicos”, afirma Daniel Grynberg, diretor-executivo Grupo +Unidos.

Ted Gehr, diretor da USAID/Brasil ressaltou que "o objetivo do projeto Rede Amazônia +Conectada é oferecer aos participantes mais oportunidades de emprego e aumentar suas fontes de renda, além de permitir que negócios sustentáveis ampliem suas receitas por meio da conectividade, demonstrando que a preservação da floresta é lucrativa e melhora a qualidade de vida.”

