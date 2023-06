Endogen lançará linha completa de nutrição clínica

A Endogen, healthtech de produtos de Cannabis medicinal e nutrição fundamentada em ciência para gerar qualidade de vida, lançará oficialmente toda sua linha de nutrição clínica durante a Naturaltech, a maior feira de produtos naturais de toda a América Latina. Em seu stand, a empresa apresentará sua gama completa, que vai desde saúde muscular até produtos que auxiliam na saúde mental. O evento, que ocorre entre os dias 14 a 17 de junho no Anhembi, em São Paulo, se tornou referência em negócios do segmento de saúde, reunindo marcas de produtos naturais, integrais, probióticos, fitoterápicos, tratamentos complementares, nutrição esportiva e estética, e muito mais.

A linha completa da Endogen é composta por 19 produtos que estimulam os fatores endógenos para alcançar a homeostase, ou seja, o equilíbrio interno dos órgãos, sistemas e tecidos. Entre eles estão em formato de gotas o Melaton Drops, Curcumine Drops e Coenzime Drops; os produtos em cápsula conhecidos como Melaton, Omegavie, ProVision e Neurosin; e a linha em pó com o Fibergen e Protein Collagen. “Com a vida urbana agitada, estresse, sedentarismo, carências nutricionais e poluição dificultam a manutenção do equilíbrio do nosso organismo. Consequentemente os órgãos, sistemas e tecidos são afetados, ocasionando danos e diversas patologias. Pensando nisso, nós da Endogen buscamos criar produtos visando trazer equilíbrio para as pessoas viverem mais e com qualidade de vida” diz Isis Monteiro, nutricionista da Endogen.

“Com os novos lançamentos o nosso propósito é aplicar tecnologia, ciência e educação, em parceria com os profissionais da saúde para desenvolver produtos fitoterápicos e suplementos nutricionais ricos em canabinóides, compostos bioativos e nutrientes que promovam o equilíbrio do organismo, que melhoram de forma preventiva a saúde e qualidade de vida de nossos clientes. Utilizando tecnologias e evidências científicas comprovadas sendo sua maior aliada na vida", afirma Kali Nardino, Chief Marketing Officer e Farmacêutico da Endogen.

Os novos produtos estarão disponíveis no e-commerce da empresa e em alguns dos principais marketplaces do mercado como: Amazon, Americanas e Nature Store. Em julho, a linha drops estará em 300 lojas da rede Raia Drogasil.

