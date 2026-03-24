Programa busca avançar a logística reversa no setor de tintas

As tintas imobiliárias ganharam um novo aliado sustentável na capital paulista. O programa RetornaTinta, que nasceu em 2024 para buscar soluções para a destinação correta de sobras de tintas, será expandido em 2026.

A Abrafati – Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas, promotora da iniciativa, vai ampliar a rede de Pontos de Entrega Voluntária – PEVs, saltando de 3 unidades (2 em São Paulo/Zona Leste e 1 em Recife/PE), para até 8 pontos de coleta até o final do ano na capital paulista e mais outros pontos na região Nordeste do país.

Essa iniciativa é parte do Programa Setorial de Sustentabilidade da entidade, que busca incentivar o setor a expandir suas ações de sustentabilidade.

“Considerando os ótimos resultados das nossas ações voltadas à destinação adequada das embalagens pós-consumo, as experiências que fizemos ao longo dos anos relacionadas à coleta de sobras de tintas e as melhores práticas internacionais nessa área, formatamos um programa para que as pessoas tenham onde entregar a tinta que eventualmente sobrou na pintura do seu imóvel” explica Cindy Moreira, gerente de Sustentabilidade da Abrafati.

Como funciona o programa

O Programa RetornaTinta envolve a instalação de PEVs em lojas de varejo, tornando mais acessível o descarte responsável das sobras de tintas, assim como de embalagens vazias do produto.

Nas revendas participantes, é instalado um coletor, no qual são depositadas as embalagens com ou sem sobras de tintas, que depois são recolhidas pela operadora logística Gasa Ambiental e levadas para centrais de processamento.

O RetornaTinta garante que o material coletado tenha um destino adequado do ponto de vista técnico e sustentável.

As sobras de tintas são coprocessadas, sendo utilizadas como substitutas de combustível em fornos de cimento em altas temperaturas, garantindo que o material seja totalmente destruído, e transformando-se em energia limpa sem a geração de cinzas ou novos resíduos.

Paralelamente, as embalagens de aço, plástico e papelão retornam para a cadeia de reciclagem; após a retirada do conteúdo, elas são separadas e encaminhadas para programas como o Prolata Reciclagem, coordenado pela Abeaço – Associação Brasileira de Embalagem de Aço, e o Descarta Aí, iniciativa da Associação Brasileira da Indústria do Plástico.

"O foco do programa é o consumidor final, oferecendo a ele uma solução prática e segura para um resíduo que deve ser descartado da forma correta, sem riscos de danos ao meio ambiente. Queremos garantir que tanto a sobra da tinta quanto a embalagem retornem ao ciclo produtivo, seja como energia no coprocessamento ou como matéria-prima na reciclagem", conclui Ana Caroline Tempass, diretora operacional da Gasa Ambiental.